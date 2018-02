Los comunistas “decepcionados” con Carmena: desahucios, privatizaciones, promesas incumplidas…

El Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) ha organizado este martes un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid para analizar la gestión de Ahora Madrid. Sus portavoces han cargado contra el Gobierno local señalando la existencia de desahucios o el fracaso de las remunicipalizaciones.

El secretario político de la formación, Alberto Sánchez Colomo, ha dicho que Manuela Carmena ha querido cumplir con su electorado, pero se ha visto con la imposibilidad de cumplir dichas promesas porque eran inviables.

Este partido comunista afirma que había obviedades en el programa electoral de Ahora Madrid que, de antemano, se sabía que no podían llegar a buen puerto.

Réditos en campaña electoral

Sánchez Colomero ha recalcado que había una evidencia cuando la candidatura electora de Carmena decía que “Madrid podría convertirse en una ciudad libre de desahucios“. Sostiene que se aprovecharon partidistamente de una situación, que es un drama social, que viven demasiadas familias en Madrid. Apunta a que “en el Ayuntamiento de Madrid, los primeros meses de gobierno, se dieron cuenta que esto era imposible y luego se justificaron diciendo que una competencia de los bancos”.

El PCPE critica otras de las propuestas inviables que nunca se cumplieron pese a prometerlas constantemente en campaña, por ejemplo, “la cuestión de las remunicipalizaciones”. “Ha habido mil excusas por parte del Gobierno municipal para dejar a los trabajadores tirados en servicios que deberían ser públicos”, dice el portavoz.

El Ayuntamiento “posteriormente le dice a esos trabajadores que la remunicipalización es imposible, la elección que les daban era, o de despido, o de mantenerse como están”. Lamenta que “se juega con la desesperación e ilusión de los ciudadanos y finalmente se encuentran sin soluciones”.

“Concesiones simbólicas”

Además, consideran negativo desde el PCPE que la gente “está gastando energías en los procesos internos de Ahora Madrid y esto supone un desgaste para quién participa en ello”.

No consideran que ese esfuerzo ayude a la ciudadanía. El gobierno de Manuela Carmena, según su punto de vista, “se contenta con hacer determinadas concesiones en el plano de lo simbólico al pueblo, para que parezca que sí se está haciendo algo y que si no se puede hacer más, es en todo caso, porque alguien no le deja”.

Todavía no han decidido si se integrarán con Podemos e IU en las próximas elecciones municipales. En todo caso, remarcan que deberían cambiar mucho los planteamientos. Cabe recordar que la propia Manuela Carmena se presentó en 1977, los primeros comicios de la democracia, por una formación comunista, el Partido Comunista de España (PCE) aunque no logró escaño en el Congreso de los Diputados. Esta formación integrada en Izquierda Unida (IU) sí se involucró en 2015 en Ahora Madrid.