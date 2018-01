Ahora Madrid teme que Podemos se apropie de sus siglas: “Este partido no pertenece a nadie”

Las bases de Ahora Madrid preparan ya el encuentro municipalista de este mes de febrero. Mantienen el temor de que el sector de Podemos llegue y se apropie de las siglas de la partido instrumental que llevó a Manuela Carmena a la Alcaldía. Las bases de esta formación política avisan que “Ahora Madrid no pertenece a nadie en concreto, sino a todos”.

Tal como avanzó OKDIARIO el 15 de enero, la asamblea impulsada por las bases de Ahora Madrid se ha retrasado a febrero y no contará oficialmente con el visto bueno de Podemos. Es por ello que no se puede considerar un congreso plenario oficial de esta candidatura.

Este fin de semana han confirmado el día y hora del encuentro que se celebrará bajo el nombre de ‘Revalidar Madrid’, hace unos meses ya organizaron otro evento similar llamado ‘Desborda Madrid’. Esta asamblea será el sábado 10 de febrero en el Centro Integrado de Arganzuela.

Debatirán sobre el municipalismo en la ciudad y cómo se relaciona Ahora Madrid con movimientos y asociaciones, por un lado, y el modelo de ciudad en sus distintos aspectos, desde urbanismo a la cultura o la movilidad, por otro.

El sistema Echenique no es democrático

Como telón de fondo están ya las elecciones municipales de mayo de 2019. Las bases de la formación política verde muestran tajantemente que “Ahora Madrid no pertenece a nadie” en referencia a un hipotético pacto cerrado por Podemos con la alcaldesa Manuela Carmena.

“Nos jugamos mucho y destacamos que Ahora Madrid no pertenece a nadie, sino a todos los que participamos, que somos muchos”, explican fuentes consultadas por OKDIARIO. Recuerdan que en 2015 Podemos también se oponía a unas primarias proporcionales que no diluyera a las minorías. Señalan firmemente que sistemas que utilizan habitualmente en Podemos como el Borda o el Desborda (sistema Echenique) “en absoluto son procesos democráticos, benefician a la lista ganadora, no representan la pluralidad”.

Podemos como gesto de buena voluntad está valorando que a esta asamblea abierta de febrero acuda algún representante aunque no están a favor de este encuentro. No obstante, las bases de Ahora Madrid restan importancia a ausencias o presencias: “Los que importan es la gente, no las cabezas visibles, un cargo público es un compañero más, no como en PP, PSOE o C’s donde son como instituciones”.

Carmena no acudirá a la reunión siguiendo su decisión de no asistir a nada “que sea de parte” por miedo a que su participación sea instrumentalizada por la prensa o la oposición aunque sí estará muy atenta a las conclusiones. La alcaldesa trasladó a los organizadores que “vería con buenos ojos que se celebrara un plenario”.

Al encuentro está confirmada la presencia de los nueve ediles críticos (Ganemos, IU, Madrid 129 o Anticapitalistas). Allí se pretende, por fin, fijar fecha para un plenario por consenso. Un evento que deberá convocar oficialmente la mesa de coordinación de Ahora Madrid.

La relación de fuerzas en dicho órgano interno está ajustada entre el sector de Podemos y los próximos a Carmena en comparación a los ediles que están por la democracia interna. No obstante, las fuentes consultadas afirman que no siempre acude el sector que no apuesta por la asamblea plenaria. Destacan que no sería necesario una votación. Apuestan por el consenso.

Subrayan que en la práctica totalidad de los acuerdos de Ahora Madrid ha habido acuerdo, pero también ha habido disensos tal como permite la democracia interna de la formación, “no hay disciplina de voto”. Ponen en valor que haya posiciones diferenciadas por parte de algunos concejales que dan muestra de la pluralidad del partido.

La decisión de Carmena no puede esperar

“Ahora Madrid tiene una identidad propia definida por la inclusión y la participación, aspira a tener una estructura plural con democracia interna, tenemos que plantear dos cuestiones, lo inmediato (los objetivos para lo poco que queda de legislatura) y el modelo de ciudad para el futuro”.

Todavía “es pronto” para hablar de nombres de posibles concejales. En todo caso, señalan que el puesto de Carmena no está en discusión. “Tiene un papel diferenciado, siendo como es una persona electa, debe ser responsable ante el programa electoral y la gente que le ha puesto ahí“, indican.

“La candidata hoy por hoy es Carmena, al menos nosotros no hemos tratado de buscar sustituto, es un gran valor, no debería encabezar una lista de parte en las primarias, es representante de todos”, explican. No entienden el por qué del temor de la exjueza de repetir la fórmula de primarias que funcionó en 2015 ya que su liderazgo no está en cuestión. Subrayan además que su confirmación de que va a repetir “no puede esperar” en referencia a que la alcaldesa a su entorno habría fijado junio (antes de verano) como límite para anunciar su decisión.