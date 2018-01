Imputado el alcalde de Coslada (PSOE) y el equipo de gobierno en 2010 por la licencia de un centro comercial

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Coslada ha citado a declarar en calidad de investigados en el mes de febrero a toda la Junta de Gobierno de la localidad en 2010 por una licencia de construcción de un centro comercial sobre yacimientos prehistóricos, y entre los que se encuentra el actual alcalde de Coslada, Ángel Viveros Gutiérrez (PSOE).

En un burofax oficial al que ha tenido acceso Europa Press, se cita a declarar junto al primer edil a tres de sus concejales Iván López Marina, Mª Del Rosario Arroyo Lázaro y Mª Teresa González Ausín, al el ex alcalde y portavoz del PP, Raúl López Vaquero, y al ex portavoz de IU-CM y actual edil sin grupo, Pedro San Frutos Pérez. Asimismo, se cita a los tres ex ediles Ana Belén Guillén Pablo, Manuel Torrús Castilla y Antonio Murillo y al arquitecto municipal José Luis Alonso Dávila.

Como se recoge en dicha notificación se trata de unas diligencias previas abiertas en 2015 donde el juez les cita a declarar sin especificar el delito que se les imputa. Esto, según han señalado a Europa Press alguno de los afectados, los deja en una situación de indefensión.

La Junta de Gobierno de entonces estaba formada por cuatro partidos PP, PSOE, U-CM y la Plataforma de Izquierdas de Coslada (PIC). Fuentes próximas al caso han indicado a Europa Press que acudirán con defensas independientes.

Como ha adelantado la Cadena Ser, estas diligencias parten de una investigación solicitada por la Fiscalía de Medio Ambiente y tiene que ver con una parcela de unos 30.000 metros cuadrados que ocupaba parte del antiguo yacimiento prehistórico de El Calvario. El Ayuntamiento de la localidad en el año 1992 había requerido a la Comunidad de Madrid declararlo Bien de Interés Cultural (BIC).