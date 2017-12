El macarra Sánchez Mato al PP: “A lo mejor tomo medidas pero no digo de qué tipo, que soy de Aluche”

Carlos Sánchez Mato, ex concejal de Economía y Hacienda de Madrid, está dolido con la decisión adoptada por Manuela Carmena de cesarlo. No obstante, mantiene su acta de concejal y la presidencia del distrito de Vicálvaro en cuyos plenos arremete contra la oposición de forma sistemática.

En la última sesión, tal como puede escucharse en un audio al que ha tenido acceso OKDIARIO, Sánchez Mato amenazó con “tomar medidas” contra el portavoz del Partido Popular. No obstante, prefirió “no decir qué tipo de medidas” para terminar sacando pecho de que es “de Aluche”, un barrio del distrito de Latina.

La amenaza tuvo lugar este miércoles, dos días después de su destitución, tras una pregunta del PP sobre los símbolos constitucionales. Querían saber los ‘populares’ si iba a alterar la bandera rojigualda de los Plenos vicalvareños como ha hecho con el también concejal de Ahora Madrid Nacho Murgui en la Junta de Retiro, o como hizo la edil Yolanda Rodríguez de IU en Hortaleza.

“En ningún momento he alterado ningún tipo de símbolo, ni constitucional, ni de ningún otro tipo. De ningún tipo, vamos, no lo he hecho. Y si me acusa de eso de manera firme, a lo mejor tomo medidas, ¿vale? Le digo claramente, sí, sí, sí, no he dicho qué tipo de medidas, soy de Aluche, soy de Aluche…”, respondió Sánchez Mato.

El Pleno fue uno de los más broncos de la legislatura en Vicálvaro. El edil de Izquierda Unida convocó a las bases de su partido y del Partido Comunista Español para montar follón en el público. Medio centenar de personas asistieron a jalear al edil con cartulinas rojas y amarillas sin nada escrito.

“Soy rojo y del Atleti, imagínese si tengo oportunidades para perder en la vida”, expresó también Sánchez Mato. Igualmente los vocales vecinos de Ahora Madrid llevaron al orden del día un punto para que el concejal se explayara en comentarios contra Cristóbal Montoro, origen de todos los males de las cuentas del Ayuntamiento con la regla de gasto, en la opinión del político.