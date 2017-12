Tres concejales de Ahora Madrid han evitado votar la proposición del Partido Popular de condenar el asesinato de Víctor Láinez, el hombre que llevaba unos tirantes con la bandera española en Zaragoza, a manos del antisistema Rodrigo Lanza.

Después de más de nueve horas de debate en el Palacio de Cibeles ha estallado la bronca. El edil del PP Percival Manglano llevaba una proposición para “condenar el salvaje asesinato de Víctor Laínez perpetrado por motivos ideológicos y de odio”.

Los tres ediles que no han participado de la votación individual a través de los botones de los escaños han sido los de Ganemos Madrid que se suelen abstener en cuestiones críticas. En concreto, han sido Pablo Carmona, que no estaba presente en el salón de Plenos, junto a Rommy Arce y Montse Galcerán.

Soto llama “asesino” a un edil del PP

En el grupo municipal popular, el edil Jesús Moreno tampoco a votado, pero tal como confirman fuentes populares a OKDIARIO ha sido simplemente por “un error”. Ante esta circunstancia, Pablo Soto, edil de Transparencia, le ha gritado “asesino”.

El PP ha pedido inmediatamente que retirara esas palabras y él ha accedido asegurando que era una forma de hacer “reflexionar” al Pleno sobre que no hay que insultar al contrario. “Quería ironizar con la locura que supone sospechar que usted es amigo de asesinos”, ha dicho. La alcaldesa Manuela Carmena ha calificado la expresión de “intolerable”.

Acciones legales contra Manglano

Previamente, Carmena ha anunciado medidas judiciales contra Manglano por no retirar la acusación de que los concejales de Ahora Madrid son “amigos” de Rodrigo Lanza, acusado del asesinato de Víctor Laínez en Zaragoza.

La moción incluía “rechazar tajantemente que ningún ciudadano pueda ser agredido, insultado o de cualquier otra manera vejado simplemente por el hecho de lucir en público los colores de la bandera española”, y reafirme “su compromiso con la tolerancia” y se oponga “a cualquier acto de violencia u odio por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Zapata escribió: “Queremos venganza”

Manglano ha preguntado en el Pleno si los madrileños que portan tirantes, corbatas o pulseras con la bandera de España pueden vivir con libertad “y si no se juegan la vida si un amigo de los concejales de Ahora Madrid les saca una barra de hierro y les ataca por la espalda”. El edil ha apostillado que a su grupo les han llamado “sicarios” en otras ocasiones.

En el turno de debate, Rita Maestre ha incidido en que no sería lógico que ellos relacionen a los ediles del PP con el asesinato de Carlos Palomino. Ante esto, Manglano ha recordado lo que publicaba OKDIARIO el pasado domingo. Este artículo recordaba un texto publicado por Guillermo Zapata en el que suscribía las palabras de Lanza de “querer venganza”.

“Como dice Rodrigo Lanza, no queremos ya justicia, ahora queremos venganza. Pero una venganza mayor, una venganza más definitiva. No la venganza de las personas, la que se hace miserable cuenta matemática de la vida por la vida. No, la venganza contra los conceptos. La venganza contra la ciudad de las mentiras y quienes en ella mandan”, firmó Zapata.

OKDIARIO preguntó en rueda de prensa a Rita Maestre sobre el asunto y condenó el crimen. Ante cuestiones polémicas que “no afectaran a la vida de los madrileños”, Carmena anunció que habían acordado abstenerse siempre en Ahora Madrid. Fue cuando el PP elevó una moción en apoyo al Estado de Derecho, a la Constitución y para negar que haya presos políticos catalanes.