¿Cómo es posible que el mundo occidental, que había salido victorioso de la Guerra Fría, haya terminado perdiendo la partida ante las fuerzas antidemocráticas, tanto internas como externas? ¿Cómo es posible que la propia democracia liberal esté dando cada vez más muestras de colapso en Occidente? Estas dos preguntas cruciales son las que han llevado a Luis del Pino, director el programa de tertulia política Sin complejos en esRadio, a escribir La dictadura infinita (Esfera de los Libros), en el que reflexiona sobre la evolución autoritaria de la civilización occidental.

En conversación con OKDIARIO, Del Pino no se muestra muy optimista sobre el futuro que le espera a la democracia en Occidente: «La democracia acabará colapsando y el Imperio americano seguirá siendo un imperio pero no una democracia». ¿La culpa? Las élites. «Esto de que la gente vote lo que le da la gana no le gusta a las élites: porque un día vienen y te votan a Trump o el Brexit y adiós». «Las élites -afirma Del Pino- tienen la sensación de que la democracia les estorba». ¿Y qué pasa con partidos como Podemos que vienen a regenerar la política con la promesa de desbancar a las élites? La respuesta de Del Pino no puede ser más clara: «Podemos ha sido un lacayo fiel de las élites». Es más, según el autor de La dictadura infinita, «Podemos ha sido un instrumento de las élites muy efectivo para canalizar el descontento social que había en el 15-M y conducirlo hacia la nada». ¿Hay esperanza? Ninguna. «Los que mandan nos quieren llevar al modelo chino», advierte.

El autor reconoce que empezó a escribir el libro con la toma de Kabul con un ánimo pesimista y que lo terminó con una sensación más pesimista aún mientras las bombas rusas caen sobre Kiev. «Me gustaría decir lo contrario, pero estoy convencido de que la democracia en Occidente está condenada a desaparecer en un plazo de tiempo no muy largo. Y lo está porque sus propias élites experimentan hoy la misma evolución autoritaria que hace dos mil años condujera al colapso de la República romana. Y porque Occidente carece ya de las ganas y de la fuerza para imponerse a los totalitarismos resurgentes. Unas élites que no creen de verdad en la democracia, que la contemplan más como un obstáculo que como un marco deseable de juego, ya no pueden ver en los totalitarismos externos a Occidente ninguna amenaza, sino un modelo a imitar».

«Creo que la historia no está escrita, por supuesto. Creo en el libre albedrío. Y creo también que cada ser humano tiene una influencia en la marcha de los acontecimientos mucho mayor de lo que él mismo se imagina. Pero también creo que los esfuerzos individuales no necesariamente tienen éxito cuando la corriente social empuja en una dirección diferente», reflexiona el comentarista político. «Cuando el espíritu de los tiempos es el de la autodestrucción, pienso que quizá no podamos hacer nada quienes intentamos frenar la carrera hacia el abismo. Cuando termine usted de leer La dictadura infinita y vuelva su vista hacia Ucrania, y vea cómo Occidente ha repetido los errores del pasado, permitiendo a la Rusia de Putin invadir a su vecino, creo que compartirá mi pesimismo».