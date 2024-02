Lobato, primer barón que secunda a Page: «El PSOE tiene que recuperar la vocación de mayorías»

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha secundado las reflexiones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tras el batacazo de los socialistas en las elecciones gallegas. «El PSOE tiene que recuperar la vocación de mayorías», ha sostenido Lobato.

«Hay que abrir el partido y recuperar esa vocación de mayorías. Esa ambición de siempre del PSOE de representar a la mayoría española. Tenemos unos valores, unas políticas claras y concretas. Que esa mayoría se sienta reconocida por el PSOE, eso es lo que quiero interpretar», ha afirmado el dirigente socialista este martes en una entrevista a Onda Cero. Lobato se convierte de esta forma en el primer barón territorial del PSOE en apoyar a Page tras los malos resultados cosechados por su partido en las elecciones gallegas.

Juan Lobato apuesta por dirigirse «a la inmensa mayoría de la sociedad» y no «a pequeños nichos» para que el PSOE recupere los votantes que ha ido perdiendo en las últimas elecciones autonómicas. «El PSOE no es de sus militantes, sino patrimonio de la sociedad española. Alcanzar alianzas siempre supone renunciar a posiciones propias, esto siempre tiene costes», ha apostillado.

En este sentido, el dirigente socialista insta al resto de mandatarios de su partido a «hacer la reflexión» que tuvieron que hacer tras los malos resultados cosechados por el PSOE en las elecciones del 28 de mayo. «La reflexión que no hicimos en mayo, porque se convocaron las elecciones generales y no dio tiempo, la tenemos que hacer ahora. Nosotros en Madrid nos comprometimos a hacerla y hemos empezado con asambleas por todos los territorios», ha apuntado.

«El guiso era nacional»

Emiliano García-Page avisó al resto de los dirigentes de su partido de que las consecuencias de los resultados de los comicios gallegos traspasan las fronteras autonómica. «La realidad es que el producto de estas elecciones era regional, pero el guiso era nacional», señaló Page, en alusión a la implicación de los líderes del PSOE en la movilización de los votantes en los comicios gallegos.

«Llevamos en un ciclo desde el 2020 muy difícil, muy adverso, muy hostil, que debiera provocar una reflexión profunda, porque sólo reflexionando y rectificando se puede evitar que un ciclo se convierta en un ciclón que arrase más de lo que tenemos pensado», esgrimió el presidente de Castilla-La Mancha.

Además, Page aseguró que si el PP no hubiera logrado la mayoría absoluta en Galicia, se estaría hablando de las consecuencias nacionales y de la caída de los populares. «Se estaría planteando una legitimación de la amnistía y Puigdemont. Si el PP hubiera perdido la mayoría, el ganador hubiera sido Puigdemont. Me alegro de que no haya ganado Puigdemont», añadió en alusión a un Gobierno liderado por el BNG en la Xunta de Galicia.

Juan Lobato recalca que «hay que escuchar» a Emiliano García-Page porque «se lo ha ganado, se lo merece y tiene un gran respaldo». «Page y la Ejecutiva Federal coinciden en hacer autocrítica y plantear debates importantes tras las elecciones gallegas», ha enfatizado este martes.

«En el PSOE hay muchas opiniones y eso es lo que le da riqueza. Yo tengo una absoluta lealtad a mi secretario general y presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), pero eso no es incompatible con que tengamos opiniones», ha apostillado el líder del PSOE de Madrid.

Requerido por la declaración del presidente de Castilla-La Mancha, Lobato ha recalcado que «en el PSOE hay muchas opiniones y eso es lo que le da riqueza». «Yo tengo una absoluta lealtad a mi secretario general y presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), pero eso no es incompatible con que tengamos opiniones», ha recalcado.

Críticas de Montero

La vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha cargado contra Emiliano García-Page por sus reflexiones. «Me resulta incomprensible que el señor Page diga esto, porque uno siempre tiene que saber cuando su equipo juega cuál es la camiseta que uno lleva. Y uno se alegra de que su marca, su equipo, coseche buenos resultados», ha señalado este martes en una entrevista a la Cadena Ser.

Montero considera que el «gran problema» del PSOE es que no moviliza en comicios autonómicos al electorado que les vota en generales. Por ello, insta a los votantes de su formación a «comprender que no da igual quién esté al frente de los gobiernos autonómicos».

«El gran problema que tenemos en elecciones autonómicas es que hay una parte de nuestro voto que no acude a las urnas, bien porque entienda que no hay grandes posibilidades de cambio o bien porque no tenga la conciencia de que esas elecciones son tan importantes como unas elecciones generales», ha recalcado la número dos del PSOE.