La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha publicado en las últimas horas un vídeo en la red social Tik Tok a ritmo de Bizcochito, una canción de la cantante Rosalía. La lluvia de críticas se ha convertido en tormenta. Cientos de internautas han recordado que la número dos del ministerio de Irene Montero cobra 119.566 euros públicos al año. «Esto lo ha subido ella. ¿Y trabajar para cuándo?», se pregunta uno de los usuarios que han reaccionado al vídeo.

El montaje audiovisual dura 15 segundos. Va apareciendo la alto cargo ministerial en actitud displicente, de indiferencia y desagrado, mientras aparecen frases que, según da a entender, le han dedicado. La dirigente del Gobierno subraya constantemente que es bisexual y con este vídeo critica que la gente le traslade comentarios como: «Siempre has tenido novio, ¿cómo sabes que te gustan las mujeres?», «¡Qué envidia! Tienes el doble de opciones de ligar», «¿Ya has hecho un trío?» y «A ver, pero algo te tiene que gustar más». Termina el vídeo saludando a cámara muy contenta antes de subir a un escenario. Lo acompaña con el mensaje final: «Cansadas de bifobia. Dejadnos ser felices. Viva la visibilidad bi».

Algunos de los comentarios que ha generado rezan: «Estoy en shock. Secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno de España. En serio, estoy en requeteshock», «Madre del amor hermoso. Mucha risa, pero 120.000 euros anuales» o «Les quedan dos días, lo saben, y ya van a calzón quitado».

«Sale paseando, tomando café, con el móvil y en la cola de un escenario… No, si trabajando o en la biblioteca no te la encuentras, no», afea otro tuitero. «Aquello del ‘hay que meter a mujeres en puestos importantes por cuota’… ¿empezamos a ver que es un desastre?, ¿o aún no?», se pregunta otro.

«Qué horror todo. ¿En qué momento perdimos el norte? Vivimos demasiado bien, me temo. Pocos problemas reales y así morimos poco a poco de éxito en las sociedades occidentales», lamenta una mujer llamada Silvia. «Los impuestos son para sanidad, educación y tiktoks», agrega Enrique, a lo que replica otro: «Ángela Rodriguez Pam es experta en hacer el ridículo y en cobrar sin dar un palo al agua. No ha trabajado en su vida, pero oye, hago un tiktok y me llevo sueldazo. Qué asco».