Amnistía Lambán también alza la voz contra la amnistía: «No cabe en la Constitución»

Otro socialista más ha alzado la voz en defensa de la unidad de España y la Constitución. Esta mañana, el recién designado senador por Aragón, Javier Lambán, ha manifestando de forma tajante su rechazo a la amnistía para el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, y el resto de los condenados por el golpe de 2017.

«La ley de la amnistía no cabe en la Constitución, lo han dicho todos los juristas y, hasta ahora, lo hemos siempre dicho los socialistas» ha manifestado en la línea de la vieja guardia del partido. Lambán mantiene así su postura firme ante el independentismo, advirtiendo de sus consecuencias, «sería abrir una vía de agua en la nave constitucional».

Apoyo al 155

Firme en su apoyo al 155 que el Gobierno de Rajoy aplicó en Cataluña en 2017, ha afirmado que «lo más eficaz que ha hecho el Estado para combatir el independentismo catalán ha sido la aplicación del artículo 155».

Con socarronería, no ha dado puntada sin hilo, al recordar la postura que mantuvo Sánchez en aquel momento, pese a que ahora intente blanquear a Junts per Catalunya y al resto de golpistas. «También Sánchez apoyó su aplicación» para evitar, lo que ha calificado el senador, «de golpe de estado en toda regla, siendo un delito gravísimo».

La postura firme ante el secesionismo no la ha salido gratis a Lambán, en los últimos meses. El barón socialista, que no se presentará a la reelección en las próximas primarias, lo ha pagado con algún desplante del presidente de su partido, Pedro Sánchez, como, por ejemplo, no ser invitado al mitin de las generales celebrado en Huesca, al que Lambán acudió por su cuenta y sin intervención en el atril.

La obscenidad de Díaz

El barón no se ha cortado en manifestar ante las cámaras su repulsa al viaje que Yolanda Díaz hizo a Bruselas para reunirse con Puigdemont, el pasado lunes. «Las procesiones de la lideresa de Sumar en Bruselas en las últimas fechas, me han parecido lo más obsceno que yo he visto en España, desde que se aprobó la Constitución y echó a andar la democracia» ha declarado Lambán ante los medios de comunicación, tras haber sido designado senador, junto con el popular Eloy Suárez, en el Pleno de las Cortes de Aragón, esta mañana.

Lambán ha incidido que «la imagen que damos a los socios en Europa de la democracia liberal es deplorable», insistiendo en su preocupación sobre «el presente y el futuro de España, como aragonés y como español».

Igualdad en jaque

Lo que más ha insistido el barón aragonés ha sido en la unidad de España, que lo ha calificado como «un sentir común de los españoles», al margen de los que «ahora están tratando de formar gobierno». Él mismo lo ha confesado ante los medios de comunicación, «está en mi corazón y en mi cabeza, como ciudadano, como demócrata y como aragonés», subrayando que «la unidad de España es sinónimo de igualdad entre todos los españoles y, desde luego, es lo que está en el corazón de la inmensa mayoría de los mismos».

Como en otras ocasiones, Lambán se opone de manera frontal a los socios de gobierno de Sánchez. Las elecciones han dado lugar a «gobierno débiles, cada vez más supeditados para lograr la gobernanza de España a partidos situados en los extremos ideológicos, por inmediatamente contrarios a la Constitución y contrarios a la unidad de España, que no darán nunca un paso que no sea encaminado hacia la aniquilación de la constitución y hacia la fractura de España» ha expresado tajante.

La transición

Lambán ha sido preguntado por OKDIARIO sobre si se sumaba a las últimas manifestaciones de Alfonso Guerra, en las que el ex vicepresidente se «rebela» contra la amnistía, afirmando que «es la condena de la Transición».

«Ni me sumo ni se dejo de sumar» ha contestado. «Hay que escucharlos con la atención que merecen por la actuación histórica determinante que jugaron no solo en la refundación total del PSOE sino en la modernización de España en los años en los que estuvieron al frente del gobierno», subrayando la catarsis que el PSOE experimentó con Guerra y el resto de socialistas, a la cabeza con Felipe González.

Pésimo para Aragón

A la luz de sus declaraciones, el socialista aragonés no celebraría un gobierno de Sánchez con sus actuales socios de gobierno, incluso lo lamentaría.

«Feijoo va a ir a una investidura fallida. Solo existe un posible gobierno, la de la otra mayoría, liderada por Pedro Sánchez» ha expresado, «yo creo que esa posibilidad es una pésima noticia para las Comunidades Autónomas como Aragón. Cuanto más dependientes han sido los gobiernos de Madrid de los independentistas vascos y catalanes, peor nos ha ido al resto de las comunidades autónomas españolas».

Pacto PP y PSOE

Como una alternativa para España, Lambán se manifiesta a favor de los pactos de PSOE y PP de cara a la gobernabilidad, insistiendo que se debería «trabajar en esa dirección», tal y como ha insistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez. El pacto entre ambas formaciones, ha sido valorado por Lambán como «la única fórmula», «para que el país tenga gobiernos sólidos, capaces de acometer las reformas que como país necesitamos».

La polarización en la sociedad es una evidencia. A ello ha hecho referencia Lambán al analizar las consecuencias que conlleva que las bases hayan desarrollado «una animadversión mutua», lo que ha valorado de «muy preocupante, porque imposibilita que se avance en esa línea de los grandes pactos».