Feijóo presiona a Sánchez con un pacto PP-PSOE para evitar el «amnistía o elecciones» de Puigdemont

El líder del PP y candidato a la investidura tras recibir el encargo del Rey, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado este miércoles la presión sobre el secretario general del PSOE y jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para alcanzar un acuerdo «entre partidos constitucionalistas» que evite el chantaje de «amnistía o elecciones» de Carles Puigdemont y que impida que «un prófugo de la Justicia española decida el futuro del país».

Así lo ha manifestado Feijóo en declaraciones a los medios tras reunirse en la islas con el presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, dentro de la ronda de contactos prevista por Génova para la investidura. En su intervención, el líder del PP también ha vuelto a pedir una reunión a Sánchez antes de ese debate previsto para los días 26 y 27 de septiembre. Ambos ya se vieron la semana pasada y Feijóo le ofreció seis pactos de Estado y una legislatura de dos años. El presidente de los populares quiere sentarse otra vez con Sánchez para «buscar soluciones a los problemas de España y no meternos en un grave conflicto que deteriore la imagen internacional de España y que conlleve un choque entre el Gobierno y el Poder Judicial y la anulación de la sentencias del Supremo», ha manifestado.

«Esto no lo ha hecho nunca un presidente español», ha enfatizado Feijóo. «En política no vale todo. No se puede aceptar todo para ser presidente del Gobierno de España. No se puede aceptar la quiebra del Estado», ha recalcado, abogando por buscar junto al PSOE «un encaje del problema territorial de Cataluña» pero dentro de la legalidad y de la Constitución.

De esta manera, después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, le trasladara en la víspera que su partido no iba a ser un «obstáculo» a un acuerdo entre PP y PSOE que pueda facilitar su investidura, Feijóo ha emplazado a los socialistas a «recapacitar» el ‘no’ que recibió de Sánchez el pasado 30 de agosto. «Recapacitemos, no tenemos que decidir entre aceptar el chantaje o nuevas elecciones, hay que tercera vía, que son los pactos constitucionales entre partidos constitucionales; la mayoría de los españoles ha votado en favor de esos pactos, de mirar hacia adelante, del abrazo entre españoles, del consenso, la política de altura», ha destacado Feijóo, agradeciendo al presidente de Canarias que él sí esté dentro de esa «política de reencuentro», que ha asemejado a los Pactos de la Moncloa en la Transición.

Felipe González

Además, Feijóo ha instado a Pedro Sánchez a que se pronuncie sobre las descalificaciones que han lanzado desde Podemos contra el ex presidente socialista Felipe González después de que éste dijera que «la amnistía no tiene cabida en la Constitución». «Entiendo que el PSOE que conocíamos ha dejado paso a un partido de Sánchez, controlado por Sánchez y que ayer (por el martes) tuvo que aceptar que uno de sus aliados, que es Podemos, calificara al señor Felipe González como un criminal de Estado», ha señalado Feijóo, incidiendo en que hay miembros de Podemos formando parte del Gobierno en funciones.

El líder del Partido Popular ha calificado este señalamiento al ex jefe del Ejecutivo como una «indignidad» y ha denunciado que el PSOE como partido de Estado «no puede aceptar» esto. «Lamento que Sánchez calle, porque ‘el que calla, otorga’», ha remachado.

«Contradicción flagrante»

Este miércoles, otro socialista de reconocida trayectoria, el ex vicepresidente del Gobierno vasco y ex ministro de la Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero, Ramón Jáuregui, ha rechazado una posible ley de amnistía porque «no es constitucional» y porque implicaría una «legalización» de la unilateralidad, así como de los «actos de deslealtad y de atentados a la Constitución» perpetrados por los independentistas durante el procés.

Jáuregui, que ha defendido la «institucionalidad del Estado», ha alertado de que negociar una amnistía implicaría una «contradicción flagrante» de la actuación del Estado en los últimos siete años en Cataluña. «A mí no me parece que sea posible borrar todo esto, aunque soy partidario de que se busquen mecanismos para que la interlocución política con el nacionalismo y con el nacionalismo catalán en general sea posible», ha afirmado el también ex eurodiputado del PSOE en una entrevista en Rne.