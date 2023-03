Los reiterados insultos de la ‘Cadena Ser’ a Alfonso Rojo les saldrán muy caros. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al humorista Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, al pago de 41.800 euros, más las costas, por vulnerar el honor del director de Periodista Digital al llamarle «subnormal» hasta en 16 oportunidades el 7 de marzo de 2018 en el programa ‘La Vida Moderna’. La sentencia señala como autor principal a De Miguel pero responsabiliza al conjunto de la empresa radiofónica del Grupo PRISA, por connivencia con el chistoso.

«Hemos ganado. Y por goleada», ha afirmado Rojo en un editorial de su programa en YouTube. «No voy a subrayar que los de la ‘Ser’ andan boyantes pero sí quiero dejar claro es que están colgados de la teta oficial y que sus sueldos, que siguen siendo opulentos, salen de las campañas publicitarias y subvenciones que pagamos los contribuyentes y con las que les engrasa regularmente el Gobierno PSOE-Podemos, en pago a los servicios que prestan al socialista Sánchez y compinches», ha sentenciado.

La sentencia es demoledora y deja al humorista por los suelos: «Resulta evidente, que los enfoques y modos de pensar del Sr. Rojo y del Sr. de Miguel, pueden no ser coincidentes, incluso ser notoriamente opuestos, pero tal discrepancia, no justifica ofensas notoriamente innecesarias al fin perseguido, que la realidad social actual no permite, ni tampoco ampara un pretendido ius retorquendi utilizado de modo reiterativo y continuado el insulto. Pues como ya sienta la doctrina que se ha expuesto, cabe amparar la ironía o el ingenio, nunca el insulto, en la connotación de humillación social, que tiene para cualquier persona, aun cuando sea un personaje público».

Para la Justicia los insultos del humoristas son un caso claro de acoso y bullying: «No consideramos, nada irónico ni ingenioso, tildar de modo repetitivo de ‘subnormal’ a una persona con la que se discrepa, exigiendo un premio con su nombre unido a tal apelativo para el demandante, o hacer un llamamiento en las redes sociales para lograr una vinculación inmediata de tal adjetivo peyorativo con el actor en google o Wikipedia alterando su perfil, o crear un dominio web en tal sentido. Consideramos que resulta lamentable un acoso semejante entre profesionales, semejándose a una cruel situación de bullying, que merece un justificado reproche social, pues se pretende provocar una situación de humor a costa de la humillación y denostación de una persona a nivel social».

«Viven de prestado»

«No son mucho esos 41.800 euros, comparado con sus deudas, pero no les va a hacer gracia tener ahora que apoquinarlos, más las costas correspondientes, y menos a gente como nosotros. Los de la ‘Ser’ viven de prestado y en esas condiciones es complicado o imposible informar en libertad o ser ecuánime», ha explicado Rojo.

«La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid casi me ha pillado de sorpresa, porque inicialmente, hace ya bastante tiempo, cuando acudimos a los jugados porque considerábamos vulnerado nuestro derecho al honor, intimidad e imagen, el juez de Primera Instancia desestimó nuestra demanda. Fue nuestro abogado, Álvaro Rojo Quintana, quien por cierto es el mayor de mis hijos, el que contra viento y marea decidió seguir peleando y apelar. Y la Audiencia ha terminado dándonos la razón en todo», ha concluido.