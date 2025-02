La juez pide a la UCO que analice los mails revelados por OKDIARIO para citar al asesor de Moncloa

La juez Beatriz Biedma, que mantiene imputado a David Sánchez Pérez-Castejón, ha emitido un auto en el que responde a la petición de Manos Limpias sobre una nueva citación del hermano de Pedro Sánchez, a la vez que solicita también la comparecencia, como imputado o testigo, del asesor de La Moncloa que, como reveló OKDIARIO, trabajaba para él en la Diputación de Badajoz.

La juez señala que esas comparecencias «serán valoradas una vez conste en autos el informe de la UCO» que solicitó una resolución anterior. En dicha petición, la juez encomendaba a la Guardia Civil «que investigue y emita informe, previo análisis exhaustivo de los correos corporativos intervenidos y que obran unidos a la causa y de la documentación aportada por la Diputación» sobre la creación del puesto de Luis Carrero, el asistente de Moncloa, y «las relaciones previas de carácter profesional mantenidas con David Sánchez Pérez-Castejón y el contenido y naturaleza de las mismas». La juez pide, específicamente, «si el señor Carrero ha cooperado en las funciones públicas que tenía asignadas contractualmente el señor Sánchez, y sobre la posible existencia de indicios de criminalidad en la creación y adjudicación del Puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades transfronterizas».

En definitiva, se trata de los correos electrónicos que ha ido revelando OKDIARIO, y en los que queda patente la estrecha relación entre el hermano músico de Pedro Sánchez y este asesor de Presidencia del Gobierno.

«Querido hermanito»

La existencia de este asesor ha dado un impulso a la investigación. Este periódico reveló el correo, fechado el 9 de julio de 2022, en el que este asistente, adscrito a la Presidencia del Gobierno, se dirigía a David Sánchez de forma afectuosa: «Querido hermanito, a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana, aquí va más trabajo del entusiasta Frente Activo Operegrina».

Luis Carrero ejercía de secretario personal de David Sánchez pese a trabajar en La Moncloa. En concreto, ambos desarrollaban un ambicioso proyecto, Operegrina, para impulsar su programa de óperas en Portugal, que contó con el aval del propio Gobierno a través del Ministerio de Cultura.

El caso de Carrero es prácticamente idéntico al de Cristina Álvarez, la directora de Programas de Presidencia del Gobierno que Begoña Gómez utilizaba como asistente personal para sus actividades privadas en el Instituto de Empresa y la Universidad Complutense. Álvarez está también imputada y tendrá que declarar el próximo 26 de febrero.

OKDIARIO también reveló una conversación entre David Sánchez y su asistente que centra la atención de la juez, en la que ambos hablan sobre el puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que le fue asignado a Carrero.

En concreto, el 30 de octubre de 2023, Sánchez se dirigió a Carrero en un mail en el que, aparte de tratar sobre asuntos relacionados con las óperas, hablaron del nuevo cargo asignado al asesor: «En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo».

El asesor de La Moncloa respondió: «Gracias, hermanito!! De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas (Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud) fue a lo largo de noviembre [sic]. Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto». Por entonces, el puesto no se había aprobado definitivamente.

Este periódico ha revelado cómo el asesor de Presidencia colaboraba con el hermano del presidente en los asuntos más diversos, como el acceso a distintas subvenciones a las que podría optar con su programa Ópera Joven. Incluso se encargaba de hacerle los programas de mano para las óperas del hermano músico de Pedro Sánchez mientras estaba en La Moncloa. En algunos correos incluso se dirigía a cargos del Gobierno como representante de la oficina del hermano músico del presidente socialista.

Moncloa confirma

Presidencia del Gobierno ha confirmado a la juez que Luis Carrero estuvo empleado como vocal asesor entre marzo de 2020 y diciembre de 2023.

En concreto, ocupando un puesto de trabajo eventual como «personal de confianza» con nivel 30, adscrito al Departamento de Análisis y Estudios, Área de Presidencia del Gobierno, bajo la dependencia de Óscar López, por entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. De esta información se desprende, además, que Moncloa concedió a Carrero el mayor rango dentro de la administración -nivel 30-, lo que conlleva un complemento específico de 30.314,34 euros. La categoría lo situaba por encima de otros 31 funcionarios o empleados del mismo departamento, según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), actualizada en septiembre de 2023. Es decir, cuando Carrero aún ejercía su cargo en Moncloa.