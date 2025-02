Roberto Brasero sentencia a España y pone día exacto: a partir del miércoles todo cambia

España se prepara para un miércoles en el que todo puede cambiar, Roberto Brasero no duda en darnos más de una sorpresa inesperada. Por lo que, tenemos que empezar a ver algunos cambios que pueden ser los que marcarán un antes y un después. Llega un tiempo invernal, por lo que, tendremos que volver a ver una situación realmente inestable que puede ser lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Son días de visualizar algunos cambios que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.

Habrá llegado el momento de empezar a tener en cuenta la previsión del tiempo de un experto que puede darnos más de una sorpresa inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de emprender la última semana del mes de febrero con determinadas novedades destacadas que pueden ser las que nos acompañarán en este momento. Roberto Brasero estará pendiente de los mapas de un tiempo que pueden traernos más de una novedad destacada. En estos días en los que tenemos que empezar a pensar en lo que está a punto de llegar, en una semana en la que parecerá que estemos a merced de los cambios de tiempo que quizás hasta ahora no esperábamos.

A partir del miércoles todo cambiará

Parece que este inicio de semana estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a ver llegar una novedad destacada que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Llega un cambio para el que quizás no estamos preparados, de cara a un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible. Una serie de elementos que nos acompañarán pueden ser una novedad destacada. Roberto Brasero se adelanta a todos los demás.

Este experto no duda en lanzar una seria advertencia sobre lo que tenemos por delante en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en un destacado cambio que puede ser el que nos haga reaccionar de la mano de una serie de elementos que llegarán con fuerza.

Este experto no duda en adelantarse a los demás, de tal manera que debemos empezar a prepararnos para lo peor, con el paraguas y el abrigo en mano.

Sentencia a España la previsión del tiempo de Roberto Brasero

Roberto Brasero sentencia a España y nos da una serie de datos que son destacados en esta previsión del tiempo. Este tiempo que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos acompañe en unos días en los que lo peor del invierno se podría materializar en cuestión de horas.

Desde Antena 3 este experto realiza esta predicción: «El viento se notará con rachas fuertes en el Cantábrico, bajo Ebro y Ampurdá e irá rotando a lo largo del día para acabar de norte o noroeste –cierzo, tramontana- lo que incidirá en esa idea de un martes más frío que esperamos para el martes sobre todo en la mitad norte peninsular, pero también bajarán las temperaturas en el resto de España, salvo Melilla, Canarias y el sureste antes citado donde incluso pueden subir. Algunas máximas para este martes: 23º en Murcia, 22º en Málaga, 20º en Valencia, 18º en San Sebastián, 15º en Madrid, 12º en Valladolid, 11º en Pamplona o 10º en León».

Siguiendo con la misma previsión: «Esa tendencia de temperaturas más bajas se va a mantener durante el miércoles: por un lado porque ya habrá pasado el frente y tendremos el aire más frío con nosotros y por otro porque se irán despejando los cielos, con lo cual las temperaturas nocturnas van a ser más bajas y es probable que amanezcamos el miércoles con heladas en buena parte del centro y norte peninsular y en el resto aunque no sean bajo cero tendremos también temperaturas más bajas para comenzar el día.

Todavía el miércoles podría nevar un poco al principio en Pirineos y llover en Baleares, pero teniendo remitir: se instalarán las altas presiones y con ellas los cielos despejados. Las temperaturas diurnas bajarán ese día en el Mediterráneo y Baleares, y serán un poco más altas por el norte. Esta fluctuación de las temperaturas no se notará mucho, pero sí tendremos unos cielos distintos, pasando de las nubes del día anterior a los cielos despejados, y por eso digo que esta será una semana muy variable. Incluso la previsión también está variando de un día a otro: en el pronóstico de ayer parecía que el jueves entraría otro frente similar al de hoy que podría atravesar la península ese día pero con la actualización del pronóstico hoy lunes parece más bien que lo que llegaría sería una borrasca que se descuelgue hacia el sur, una borrasca fría incluso, que nos dejase un jueves y viernes de chubascos en Andalucía. Y lo iremos viendo. De momento lo que parece más claro es que esta no será una semana para guardar del todo los abrigos ni el paraguas, aunque no vayamos a usarlos todo el rato».