«Estoy preparada para ser la primera alcaldesa de Alcalá de Henares. Para mí no habrá mayor orgullo». Lo ha dicho en OKDIARIO, Judith Piquet, candidata del PP a suceder al socialista Javier Rodríguez que gobierna desde 2015 con el apoyo de Podemos y desde hace año y medio, además, en coalición con Ciudadanos, el partido de Begoña Villacís.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso arrasó en las últimas elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021 en Alcalá de Henares con más del 40% de los votos. Ayuso ganó en todos los colegios electorales de la ciudad. Judith Piquet aspira ahora a sumar apoyos suficientes para gobernar en solitario, aunque el voto de los alcalaínos varía según el tipo de elecciones que se celebren. «Ayuso es mi referente y tengo en ella el mejor ejemplo», dice la candidata popular.

«Me da pena ver cómo está mi ciudad después de ocho años de socialismo», dice Piquet. «Seguimos con los mismos problemas de siempre. No han hecho nada. Somos una de las ciudades más sucias de España, aparcar es imposible porque no han creado ni una sola plaza en 8 años, no han hecho ni una sola vivienda…». Judith Piquet lamenta que «Alcalá siga perdiendo oportunidades porque Javier Rodríguez, como el gobierno de Sánchez, criminaliza a empresarios, autónomos y comerciantes. Criminalizan todo y las oportunidades de inversión se están yendo a los municipios de alrededor».

Para Judith Piquet, el socialista Javier Rodríguez es una persona «muy sectaria pese a su aspecto de moderado» y un «sanchista convencido que practica el sanchismo en Alcalá». Recuerda Piquet que «Javier Rodríguez está orgulloso de ser sanchista. Lo dijo tal cual en el mitin que tuvieron juntos la semana pasada». La candidata del PP se pregunta: «¿Orgullo de qué? ¿De la deuda billonaria de España o de la ley del Sí es Sí? En el pleno municipal, Javier Rodríguez y el PSOE votaron en contra de nuestra propuesta de reformarla. Tampoco habla de los pactos con Bildu». Judith Piquet lo tiene claro y en el multitudinario mitin en Alcalá junto a Ayuso y Rajoy dijo en voz alta: «Rodríguez, ¡que te vote Txapote!».

Judith Piquet se muestra combativa y sin complejos ante la izquierda. Tiene un verbo conciso y rotundo. Hace unos días tuvo un macro debate en un teatro de Alcalá con la versión extendida de la izquierda madrileña: el PSOE de Javier Rodríguez, Más Madrid, Podemos e Izquierda Unida, más Ciudadanos que, en Alcalá de Henares, como en tantos municipios de la comunidad, cojea por la izquierda: «Ciudadanos ha sido la comparsa del alcalde toda la legislatura. Hace año y medio entraron en el gobierno con el PSOE. Están entregados al socialismo. Votar a Cs el domingo es votar a Javier Rodríguez y al PSOE».

En el debate, Judith Piquet repartió a diestro y siniestro y hasta enseñó la foto de un concejal socialista que va en la lista de Javier Rodríguez quitándole el tanga con la boca a una streaper. El concejal del tanga no es alguien cualquiera: «Es el concejal preferido del alcalde, va de número 5 en la lista y todos apuntan que será su sucesor. Es el postureo feminista del socialismo. Que no vayan dando lecciones de moral a nadie». En la memoria, aquella otra fiesta con prostitutas y streapers dentro del Ayuntamiento en 2017, con asistencia de concejales socialistas y de Podemos.

En el debate, la candidata pidió, de nuevo sin éxito, a Javier Rodríguez que diera explicaciones por los pagos municipales de miles de euros en contratos menores a empresas de familiares de concejales del gobierno desvelados, entre otros, por OKDIARIO. Ni una palabra del alcalde sobre estos temas: «El alcalde no dice nada al respecto».

La candidata del PP denuncia que Alcalá de Henares está sin presupuesto pese a que Javier Rodríguez dispone de mayoría: «Esto es como el macro gobierno de Sánchez. Tienen 17 concejales con competencias dudosas, que no sabemos muy bien a qué se dedican, con un montón de asesores, disparando el gasto… pero no han sido capaces de aprobar unos presupuestos». Alcalá de Henares tiene más de 200.000 habitantes. «Nosotros -dice Judith Piquet -aprobaremos inmediatamente un presupuesto para bajar impuestos a los alcalaínos siguiendo las políticas del PP. Ampliaremos, además, la partida de limpieza para que dejemos de estar en todos los rankings de las ciudades más sucias de España”.

Para Judith Piquet la seguridad será fundamental como alcaldesa: «Llevamos dos años saliendo en todas las televisiones nacionales por los incidentes en la feria. Hay que incrementar la plantilla y los medios. Crearé unidades específicas en la Policía Local para luchar contras las bandas juveniles violentas y contra la okupación. Javier Rodríguez dice que ‘sólo’ hay 27 casos de okupación en Alcalá. No tiene ni idea de la realidad de la ciudad porque no se baja del coche oficial». La candidata denuncia que Javier Rodríguez ha tenido más dos años a los agentes de la Policía Local sin uniformes nuevos.

Piquet abordará con urgencia el «caos circulatorio que tiene a los vecinos bastante cabreados» y la falta de aparcamientos. Creará, si es alcaldesa, 5.000 plazas con un plan específico para todos los distritos: «El alcalde sólo se ha dedicado a hacer grandes rotondas, que han empeorado la movilidad porque no van acompañadas de túneles u otras infraestructuras». Además, Judith Piquet ya tiene el apoyo del gobierno regional de Ayuso para, por fin, hacer la estación de autobuses en Alcalá de Henares en la próxima legislatura con todo en regla y en un lugar que no moleste. La que hizo el PSOE en 1989 no tenía licencia y fue objeto de protestas vecinales hasta que hubo que cerrarla.

Judith Piquet compara a Javier Rodríguez con Pedro Sánchez también en el tema de la vivienda: «Prometió 600 en 2019 y no ha hecho ni una. Nosotros haremos 250 viviendas públicas que sumar a las 736 viviendas que está construyendo el gobierno regional con el Plan Vive. Hay que avanzar además en el Plan General de Ordenación Urbana para tener más suelo». Alcalá de Henares es una referencia cultural y universitaria mundial y es Ciudad Patrimonio de la Humanidad: «Queremos recuperar el orgullo de ser alcalaíno y hay mucho aún por hacer para potenciar nuestra marca fuera y extender, dentro, la cultura a todos los barrios».

Judith Piquet lamenta la «deslealtad institucional» de Rodríguez, más preocupado en llevarle la contraria a Isabel Díaz Ayuso que en los intereses de Alcalá de Henares: «Lo único que ha hecho ha sido confrontar con la presidenta Ayuso. Todo le parecía mal. Todo eran quejas. No ha querido sentarse a dialogar para hablar de las necesidades de Alcalá».