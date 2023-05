Jorge Azcón Navarro (Zaragoza, 1973), abogado de oficio, máster en Urbanismo por la Universidad de Zaragoza, ex director territorial del Grupo MRA y alcalde de la capital maña desde 2019. Presidente del Partido Popular en esta comunidad autónoma, aspira en las próximas elecciones del 28 de mayo a sustituir al actual mandatario socialista en la Diputación General de Aragón después de ocho años de «enorme decepción» para los aragoneses.

Azcón es un maño de pura cepa que ejerce como tal. Decidió quedarse en su tierra para tratar de mejorarla. Todos los sondeos reflejan que su ambición de presidir la Diputación General de Aragón es posible y aún probable. Hace cuatro años nadie creía que podría alcanzar la alcaldía y fue un hecho.

PREGUNTA.- ¿Qué se juega Aragón el próximo 28 de mayo?

RESPUESTA.- Nos jugamos muchísimo. El Aragón que deja Javier Lambán tiene muy serios problemas de fiscalidad, sanitarios y de todo tipo. Aragón es un auténtico infierno fiscal como lo reflejan multitud de estudios serios y solventes donde se afirma que un aragonés paga mucho más que la media de los contribuyentes españoles… Aun así, con esos ingresos fiscales el Gobierno socialista de izquierdas que ha dirigido Lambán con sus socios podemitas y otros, los servicios públicos están hechos unos zorros. En Sanidad, por ejemplo, ocurren cosas (también durante la pandemia) que no suceden en otros territorios de España. Han recortado un 4% el presupuesto en Sanidad y en 2022 recortaron 100 millones en este capítulo y se despidió a 2.200 sanitarios. Por lo tanto, Aragón debe volver a ser una comunidad en la que se paguen menos impuestos y se reciban servicios públicos adecuados y de calidad.

P.- ¿Su oferta, por tanto, se centra en bajar impuestos y mejorar la Sanidad?

R.- Hay muchos más proyectos que estamos dispuestos a llevar a la práctica. En Teruel estamos hablando de algo tan importante como lo que se denomina «ayudas al funcionamiento». Hay un problema serio de despoblación y para ello se necesita crear riqueza, es decir, traer empresas y crear puestos de trabajo. En esas estamos porque será un cambio sustancial de lo que puede ser la provincia de Teruel.

Para Huesca, tenemos el Plan Pirineos, aprovechando el oro blanco, la nieve. Lambán y su Gobierno han creado un lío monumental en lo relacionado con la nieve y su riqueza, es decir, han embadurnado todo para no hacer nada. Mi plan es invertir en ocho años 250 millones de euros para mejorar las cuatro comarcas con estación de esquí.

P.- Impuestos… La tercera comunidad autónoma que peor trata a las rentas medias y bajas según el estudio del IEE.

R.- Así es, en efecto. Aragón es la tercera comunidad de España, tras Cataluña y Comunidad Valenciana, que peor trata al contribuyente. Este año, 15.000 aragoneses más que el anterior han tenido que pasar por la taquilla de la Agencia Tributaria con su IRPF. En Aragón no se han deflactado los impuestos. Y esto afecta más a los que menos ganan. ¿Es aceptable esto?

P.- Creíamos en el resto de España que los problemas de Teruel se habían resuelto con el apoyo de su diputado Guitarte en favor de Sánchez…

R.- Sí, es el que más veces ha votado a favor de Sánchez, pero da la impresión de que se ha dejado engañar como un pardillo… No se han visto inversiones prometidas. Nosotros conseguiremos más por Teruel sin tanto alardear… Se lo aseguro, se lo aseguro a todos los turolenses si salgo elegido como presidente de esta tierra.

P.- Con una población de 1.300.000 habitantes, Aragón tiene más partidos políticos que California…

R.- Es verdad, pero eso va a cambiar, porque muchos no estarán en las Cortes de Aragón al no llegar al 3 % de los votos exigidos. De lo que no puede haber ninguna duda es que para sacar a la izquierda socialista-podemita-chuntista del poder, el voto se tiene que agrupar en torno al Partido Popular que encabezo. Esto es algo fundamental que los electores no de izquierda tienen que tener muy claro.

P.- Lambán, jefe del llamado clan de Egea los Caballeros, un artista de la pista. Una vela a Sánchez y otra al sentido común… ¡Tiene gracia!

R.- Soy un convencido de que la mentira se ha convertido dentro del PSOE en una forma como otra cualquiera de hacer política. Ahí está el tema de la «malversación», que es carcajeante. Lo ha decidido en Madrid y lo ha decidido en Aragón. Porque Lambán miente una y otra vez y no se inmuta como su jefe. Critica a Sánchez de palabra (cuando luego no rectifica) pero lo sustancial en política son los votos y Lambán le ha votado siempre. Se le ha caído ya la careta. Cuando critica a Sánchez busca salir en la prensa nacional, pero inmediatamente después le vota y sigue en posición de firmes. Desde los indultos, la malversación a la ley del sólo sí es sí… ¡Todas!

P.- Venir a Aragón y no preguntar por el clan de Egea de los Caballeros queda como de desinformado, ¿no?

R.- El jefe es Lambán. Supongo que usted se refiere a las muchas dudas más que razonables sobre el favoritismo indisimulado ejercido por Lambán hacia sus amigos de ahí. Hay muchas interrogantes al respecto en concesiones a determinados amigos con empresas de infraestructuras, energía, etcétera. Supongo que el resto de los pueblos de Aragón habrán tomado buena nota de su sectarismo y su capacidad para el amiguismo. Un presidente de Aragón no puede hacer eso, ni siquiera en aproximación.

P.- ¿Esto lo perciben los ciudadanos de Aragón?

R.- No sólo lo perciben, sino que lo van a demostrar el próximo día 28 de mayo.

P.- ¿Teme ganar y no gobernar?

R.- Confío en ganar en votos populares y gobernar. Lambán perdió en el 2015 y gobernó. Hay unas reglas de juego que yo respeto: hay que sumar, además de votos en las urnas, una mayoría en las Cortes de Aragón donde votan los diputados. Insisto: tengo confianza en ambas cosas, ganar las elecciones y poder formar Gobierno.

P.- Huesca y los Juegos Olímpicos de Invierno… ¿Qué pasó?

R.- Pues que los socios en el Congreso de los Diputados de Sánchez, es decir, los independentistas republicanos y los otros, se preocuparon de que no se pudiera presentar una candidatura ganadora bajo el manto de España. ERC la montó y declaró la guerra y el presidente del Gobierno no puso paz. Lambán dice que llamó a Sánchez para pedirle ayuda en este tema y ni le devolvió la llamada. El jefe del mismo partido que Lambán. Oiga y no dimitió. Aguantó el desprecio absoluto y la afrenta a los aragoneses… Se tenía que haber ido… Esto no había pasado nunca. Sánchez se ha aliado con los herederos de ETA, separatistas y Sánchez no defiende a España. En fin, un desastre… No creo que mis paisanos quieran que esto continúe así…

P.- ¿Y el estadio de La Romareda?

R.- El actual se cae a pedazos. Hemos querido impulsar con 150 millones de euros para hacer la Nueva Romareda y el PSOE se opone, justo cuando el dinero para construir uno nuevo lo ponen inversores privados y no cuesta un euro a los contribuyentes maños… Esto es así y espero que los zaragocistas hayan tomado buena nota.

P.- No parece que cuando estuvo la popular Luisa Fernanda Rudi en el poder en Aragón denunciara mucho la enorme corrupción socialista en estas tres provincias… Desde el caso Plaza a Marcelino Iglesias, el clan de Egea…

R.- Rudi hizo lo que pudo. Nombró al fiscal Andreu y este fue el que sacó el mayor caso de corrupción de toda la historia de Aragón, el caso Plaza… Es cierto que no encendió el ventilador como hubiera hecho un Gobierno socialista, se nos ha criticado mucho ese hecho, pero no todos somos iguales.

P.- Aragón existe en el resto de España…

R.- Es una de mis urgencias. Aragón, si soy presidente, tendrá voz y voto en Madrid. Nos haremos oír. Ningún gran proyecto ha venido a esta tierra desde que Lambán es presidente; y eso tiene que cambiar y cambiará si soy presidente regional. Que nadie lo dude. Pero para ello necesito votos. Confió en los aragoneses.

Vea aquí la entrevista íntegra a Jorge Azcón