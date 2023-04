Jesús Julio Carnero (Zamora, 1964) es el candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid para intentar recuperar el que fuera un bastión popular en la capital castellana. Ocho años después de que la izquierda se hiciera con el control de la ciudad de Valladolid, existen grandes posibilidades de que el sillón de la Plaza Mayor pucelana vuelva a teñirse de azul cielo. El PP buscó y halló un candidato de consenso interno y de respeto exterior con posibilidades de arrebatar a la izquierda el emblemático consistorio. Ha sido concejal, presidente de la Diputación, varias veces consejero de la Junta de Castilla y León (actualmente consejero de Presidencia) y, finalmente, candidato a la Alcaldía de Valladolid, «el reto más importante de mi vida».

Pregunta.- ¿Cómo se contempla desde Valladolid el 28M?

Respuesta.- Con enorme ilusión por recuperar Valladolid y devolver a esta ciudad su esplendor y la modernidad que ha perdido en un aislamiento típico de la izquierda. El PP presenta un equipo sólido de gran solvencia técnica y política lleno de esperanzas en nuestras posibilidades. Ganar no es fácil, lo digo claramente, pero sí posible.

P.- ¿Cuáles son sus principales mensajes al pueblo vallisoletano?

R.- De forma resumida, poner a esta ciudad, una de las más importante de España y no sólo desde el punto de vista histórico, que también, a la vanguardia de la modernidad donde el protagonista no sea el alcalde (como ha ocurrido hasta la fecha, sino los vecinos. Persigo una Valladolid nueva respecto a sus infraestructuras; ahora es una ciudad del atasco permanente. Por si fuera poco, ahora amenazan con ampliar las zonas de bajas emisiones interpretando erróneamente las directivas comunitarias. Se pueden cumplir las propuestas de la UE sin necesidad de paralizar la ciudad como pretende la izquierda.

P.- La gente demanda el soterramiento del tren…

R.- Esta es una cuestión capital, desde luego. La izquierda abandonó por completo el proyecto que el PP tenía para la ciudad cuando llegaron al poder. Sin el soterramiento (5 kilómetros) han convertido Valladolid en la ciudad de los túneles de los que la gente está muy harta. Es un compromiso fundamental que asumo. Abandonar este tema es, a mi entender, el gran agujero que dejará el alcalde socialista tras dos legislaturas gobernando…

P.- ¿Qué otros puntos considera básicos y se compromete electoralmente a ellos?

R.- Uno de singular importancia: mantener y extender Valladolid como la ciudad de la automoción. Aquí tenemos a Renault, Michelin, Iveco, empresas líderes del sector en Europa y hasta en el mundo. Pues bien, la izquierda se empeña en que dejemos de serlo. Se necesita una planificación ordenada como defiende la izquierda y los Verdes en Alemania. Se necesita liderazgo defendiendo al sector de la automoción. ¿Alguien se imagina en lo que quedaría esta ciudad desde el punto de vista económico y social si Valladolid perdiera esa referencia de la automoción? Después hay otro asunto al que doy la máxima prioridad e importancia. Valladolid en sus universidades y centros de formación produce mucho talento que luego se marcha de aquí. Mi pretensión es favorecer la creación de ese talento tecnológico e imaginativo en todas las áreas de producción y que se quede aquí, no que se marche como ocurre hasta la fecha. Si el pueblo vallisoletano me otorga su confianza mayoritaria me volcaré en buscar inversión en esta ciudad hasta debajo de las piedras. Les doy mi palabra.

P.- Dicen por aquí que ha aceptado usted el reto político definitivo de su vida…

R.- Sin duda. Luchar por la Alcaldía de Valladolid es el reto político más importante de mi vida pública. Ser alcalde de su ciudad es a lo máximo que puede aspirar un político en activo.

P.- ¿Cómo calificaría los ochos años de mandato de la izquierda en Valladolid?

R.- Ocho años perdidos para el presente y futuro de Valladolid. Ocho años de inacción, rendición, abandono, dejar pasar oportunidades. Han sumido la ciudad en sus túneles, de soterramiento prefieren no hablar… Ni Ciudad de la Justicia, ni Palacio de Congresos, nada de nada. Entreguismo, fatalismo y resignación, en definitiva.

P.- Hay una corriente de opinión aquí en Valladolid y en general en toda Castilla y León de que el alcalde Puente representa al sanchismo puro y duro…

R.- Más allá de que tengo en lo personal una buena relación con él, es claro que Óscar Puente fue persona clave en la carrera de Sánchez, específicamente, en el hecho de que pudiera retomar la Secretaría General del PSOE cuando los barones le decapitaron tras oponerse a la abstención parlamentaria para que Mariano Rajoy pudiera ser investido presidente del Gobierno tras ganar las elecciones. Luego fue, incluso, portavoz federal del partido de Pedro Sánchez hasta que fue apartado de ese trabajo. Puente lejos de apartarse de Sánchez se ha constituido aquí como su valedor; se ha negado a renegar de las decisiones más obscenas del Gobierno, es decir, hay un mimetismo total del alcalde socialista con las políticas de Pedro Sánchez. De modo y manera que se puede concluir que Óscar Puente y Sánchez son exactamente lo mismo, uno allí y otro aquí. Creo que eso los vallisoletanos lo tienen muy claro.

P.- ¿Estima que el 28M habrá una respuesta nacional a los gobiernos Sánchez?

R.- Creo y espero que sí. Se puede detectar un hartazgo inmenso respecto a los procederes personales y políticos de un Gobierno que ha sumido España en un marasmo económico y social del que no será fácil salir. Leyes inexportables, gestión económica desastrosa y el intento permanente de enfrentar a los españoles. Sus pactos con separatistas y bilduetarras y un sinfín de despropósitos que el pueblo le hará pagar en las urnas. Enfrente, está Núñez Feijóo, una persona con sentido común y mucha experiencia de gobierno. Hay un deseo de «cambio» que se puede palpar en cualquier punto de España… Aquí, desde luego, de forma mayoritaria. El 28M será el principio del fin para Sánchez y su gente, el punto de partida para gestionar el cambio. Aquí, en Valladolid, también; no albergo ninguna duda al respecto.

P.- ¿Qué dirigentes nacionales vendrán a Valladolid en apoyo de su candidatura?

R.- Yo he pedido tres. Uno, el alcalde de Madrid Almeida, ya ha estado por estos lares. También he pedido a Isabel Díaz Ayuso que está comprometida con ello y, naturalmente, el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.