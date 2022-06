Javier García Negre manifiesta

“En relación con la noticia publicada en OK DIARIO el día 30 de Mayo de 2022, bajo el titular “Negre se ofreció sin éxito a 7NN, un medio del que dice que “no tiene un pavo” y que es un “fracaso””, Javier García Negre ha remitido un escrito a este medio en el que ejercita su Derecho de Rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, queriendo que se publique lo siguiente

– Resulta incierto que Javier Negre se haya ofrecido sin éxito a 7NN y que haya dicho que “no tiene un pavo” y que “es un fracaso”.

– Es falso que Javier Negre y EDATV busquen “una fusión o un programa propio” en 7NN dado que no está contemplado en el business plan de la compañía que ha sido aprobado por los miembros del Consejo de Administración. La empresa no tiene necesidad de fusionarse con ninguna compañía dado que los objetivos del plan de negocio se están cumpliendo, incluso mejorando.

– Javier Negre no quiere mayor presencia en televisión dado que sus labores al frente de su televisión EDATV le hacen inviable poder tener más presencia en televisión más allá de colaboraciones puntuales con dos cadenas de televisión.

– Es rigurosamente falso que EDATV sea sólo un canal de Youtube. EDATV es un medio de comunicación que cuenta con televisión por Internet bajo registro (edatv.com), una página web de noticias (edat.news), tres canales de Youtube y presencia en las principales redes sociales.

– Resulta falso que la mayoría de los videos de Estado Alarma en Youtube “oscilen entre las 1.000 y las 3.000 visualizaciones”.

– EDATV tiene tres canales de Youtube de Estado de Alarma que cuentan desde su fundación, según el último registro del 28 de abril de 2022, con más de 537.000 suscriptores, 1.763 millones de impresiones, 216 millones de visualizaciones, 4 millones de usuarios y 6 minutos de visualización media por video.

– Resulta falso que el accionista de EDATV, Marcos de Quinto, se haya reunido “en el mes de Febrero” con 7NN o que haya propuesto cualquier marco de colaboración entre ambas cadenas.

– Es incierto que Javier Negre “busque desesperadamente aliados tras las revelaciones de Okdiario”. La empresa EDATV tiene acuerdos de colaboración y sinergias con otros medios, aunque entre ellos, no está por ahora 7NN. No hay ningún tipo de desesperación por encontrar aliados pues los mejores aliados de EDATV son los seguidores, los suscriptores de pago y los anunciantes que confían en EDATV como un medio serio, de información fiable y alternativo a otras televisiones donde no se respeta la libertad de expresión y esconden temas que preocupan a los españoles.

– Resulta falso que la accionista de EDATV, Carmen Cordón, haya abandonado la presidencia del Consejo de Administración de EDATV tras las revelaciones de Okdiario. De hecho, ese cambio se produjo por unanimidad entre los accionistas el pasado 6 de abril de 2022 asumiendo Negre el cargo de presidente ejecutivo de la compañía y Cordón la presidencia no ejecutiva por razones estrictamente empresariales de EDATV. Este cambio en el Consejo de Administración se produjo semanas antes, con lo que no guarda ninguna relación.