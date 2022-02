Podemos queda retratado en la guerra en Ucrania. Dirigentes de regímenes ligados al partido morado como Venezuela, Cuba e Irán han mostrado en las últimas horas apoyos explícitos a Vladimir Putin en su estrategia militar en Ucrania. Entre otros, Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel, o el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, se han pronunciado a favor de Rusia.

Varios ministros de Podemos han criticado las acciones de Putin apuntando sorprendentemente a una hipotética responsabilidad de la OTAN en los ataques al pueblo ucraniano por parte de Putin. Sus socios internacionales, en todo caso, no se han cortado en apoyar directamente a la federación rusa.

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, ha respaldado a su socio Putin con una pregunta muy descriptiva: «¿El mundo pretende que Putin se quede de brazos cruzados y no actúe en defensa de su pueblo?». El mandatario caribeño sostiene que el Kremlin únicamente está acometiendo una «defensa valiente de su pueblo». Además, lleva meses «denunciando las amenazas de los gobiernos occidentales» para justificar las acciones del ruso.

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz Canel también se ha alineado con Moscú. Tras una reunión este miércoles con el presidente del parlamento ruso, la Duma Estatal, afirmó que «el empeño de Estados Unidos por imponer la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia constituye una amenaza a la seguridad nacional de este país y a la paz regional e internacional».

Del mismo modo, el dirigente ruso ha contado con el respaldo de Irán, país conocido en España por financiar los programas de televisión de Pablo Iglesias pagándole hasta el teléfono móvil. El Gobierno iraní ha justificado los ataques a Ucrania por «las provocaciones de la OTAN», al tiempo que ha apostillado que la guerra «no es una solución».

«La crisis en Ucrania está arraigada en las provocaciones de la OTAN. No creemos que recurrir a la guerra sea una solución», ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, en un mensaje en redes sociales. «Es imperativo establecer un alto el fuego y encontrar una solución política y democrática», ha agregado.

Otros aliados de Putin que se han posicionado públicamente a favor del mandatario ruso son Nicaragua o Bielorrusia. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha indicado que no participa en la operación militar rusa, si bien ha justificado que los hechos «demuestran que Ucrania quería este conflicto con Rusia».

Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro. (Foto: AFP)

Las ligazones de Podemos con estos países ha provocado que el Gobierno de España haya quedado fuera de los principales órganos de decisión internacional. Cabe recordar que Joe Biden ha excluido sistemáticamente a Pedro Sánchez de las llamadas al más alto nivel para trazar la hoja de ruta en el Este de Europa.

Aunque ministros como Alberto Garzón, Ione Belarra o Yolanda Díaz han dicho que no comparten los ataques de Rusia, la esfera internacional no olvida que históricamente han estado alineados de pleno con estos países que sueñan con implantar el comunismo. Llama la atención que ninguno de los ministros no han querido mencionar explícitamente a Vladimir Putin como artífice de los ataques. Por el contrario, han cargado las tintas contra la OTAN, una postura que comparten con los mandatarios internacionales enemigos públicos de EE UU.

Pablo Iglesias ha dicho que «cualquiera que esté a favor de la paz tiene que estar en contra de la OTAN». Precisamente la participación de España en esta alianza estratégica es uno de las grandes brechas con el PSOE en el Ejecutivo. Los socialistas sí están a favor de pertenecer a esta organización.