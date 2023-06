La portavoz parlamentaria de Ciudadanos y ex líder de la formación, Inés Arrimadas, ha comunicado este jueves que abandona la vida política, zanjando así cualquier especulación sobre su marcha al Partido Popular. No obstante, en su intervención sí ha apelado implícitamente al cambio político tras las elecciones del próximo 23 de julio: «Estoy convencida de que la mejor hora de España está por venir», ha destacado en su marcha.

Aunque Arrimadas no se ha referido a ningún partido, su alusión ha sido clara: «Estas elecciones se celebran en un momento crucial para el futuro de nuestro país y de Europa y les deseo mucho acierto a los gobernantes que salgan de esta cita electoral», ha señalado en una comparecencia sin preguntas en el Congreso de los Diputados. «Porque España lo necesita, porque los españoles se lo merecen, porque yo sigo soñando con vivir en una España de ciudadanos libres e iguales», ha añadido, en una crítica velada al Gobierno de PSOE y Podemos.

En su intervención, en la que ha agradecido en primer lugar a Albert Rivera la «oportunidad» de incorporarse al proyecto de Ciudadanos, Arrimadas ha cerrado la puerta a concurrir a las elecciones bajo otras siglas. «Hoy inicio una nueva etapa al margen de la política, pero apelando a mi compromiso con la España que creo. Porque los principios se pueden defender desde las instituciones o fuera de ellas», ha insistido.

El anuncio se produce dos días después de la dirección nacional del partido decidiese no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio tras el batacazo en los comicios autonómicos y municipales. La formación, que apenas recibió 300.000 votos, perdió su representación en instituciones especialmente simbólicas como el Ayuntamiento de Madrid, donde ostentaba la vicealcaldía.

En un mensaje privado dirigido a sus diputados, Arrimadas ha zanjado los rumores sobre su marcha al PP: «Aunque no haga falta decirlo, sabed que no iré en ninguna lista electoral a las generales porque mi partido no se presenta. Ciudadanos no se presenta», ha reiterado.

Este miércoles, Alberto Núñez Feijóo tendió la mano a los votantes de Ciudadanos para salir a ganar el próximo 23 de julio. «Aquí tienen su sitio. Esta casa reformista es su casa para siempre», afirmó el líder del PP. Según Feijóo, la decisión del partido naranja de no concurrir a las próximas elecciones es una clara muestra de «madurez y responsabilidad política». «Han entendido el mensaje del 28M. No se puede poner en riesgo una mayoría por un puñado de votos», explicó en una comparecencia ante la Junta Directiva Nacional de su formación.