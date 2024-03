Inda: «Sánchez está quebrando todos los límites democráticos habidos y por haber»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, participó este jueves en un evento organizado por Periodista Digital donde se debatió el tema de la libertad de prensa en la actualidad. Allí comentó que Pedro Sánchez «está quebrando todos los límites democráticos habidos y por haber» y que una persona que se enfrente al presidente del Gobierno es una persona decente. «A mí Sánchez me tiene un odio muy especial, es algo de lo que tengo constancia, y me encanta que me odie porque una persona que se enfrente con Pedro Sánchez es una persona decente y una persona que le dore la píldora es una persona indecente», afirmó al respecto.

En esta misma línea, el periodista que dirige este medio aseguró que el jefe del Ejecutivo «se quiere cargar el Estado de derecho». «Están teniendo casos de corrupción notorios y notables y sobretodo se quiere cargar la separación de poderes y uno de los grandes poderes del Estado es la prensa», dijo.

Asimismo explicó que, para poder ejercer su profesión libremente, ha tenido que luchar contra todo tipo de presiones e intentos de intimidación por parte del poder. «Cuando eres un periodista rebelde siempre tienes presión y siempre sabes que, o te pueden cerrar o te pueden acallar o te pueden echar de una televisión o una radio», atestiguó Inda momentos antes del evento Periodismo y Libertad. El periodismo en tiempos de Koldo.

Ahora bien, el director de OKDIARIO declaró que está acostumbrado a este tipo de presiones y que a pesar de que lleva «el miedo de serie» después de tantas intimidaciones, insultos y calumnias ya lo tiene «somatizado».

Por su parte, el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, argumentó que en el pasado el periodismo era mucho más libre que ahora aunque está comenzando a ver «signos de esperanza». «Por primera vez en la historia reciente del periodismo he visto que lo que dice El País, que es un panfleto sanchista, que lo que dice la Cadena Ser, el ABC y El Mundo son irrelevantes y que la prensa digital y las redes son capaces de sobreponerse al mensaje dominante. Sí hay un periodismo en libertad el caso es que lo quieras ejercer», afirmó.

Periodismo y Libertad

El evento Periodismo y Libertad, organizado este jueves por Periodista Digital, reunió al director de OKDIARIO, Eduardo Inda; al subdirector de Esdiario, Benjamín López; y al director del medio anfitrión, Alfonso Rojo. El formato, a modo tertulia y moderado por el profesional de la prensa Albert Castillón, permitió que todos los invitados pudiesen dar su opinión sobre la situación actual del periodismo bajo el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Durante su intervención, Alfonso Rojo explicó que «nunca había visto un momento tan bajo del periodismo» y que los periódicos tradicionales, que antes influían en la política, ahora son irrelevantes. «Después de la eclosión del caso Koldo he visto un cambio en el periodismo español. De repente lo que dice El País, lo que dice la Cadena Ser, el ABC o El Mundo se hace irrelevante porque están superados por lo que cuentan otros como algunos de los que estamos aquí».

En este sentido, Eduardo Inda defendió al periodismo digital en España alegando que los periódicos de papel dependen mucho más de la publicidad institucional al tener unos costes de producción mayores. «Los medios digitales tenemos una virtud: que al menos nosotros la publicidad institucional que ingresamos todos los años ronda un 6%. Es decir, es una cifra ridícula que a nosotros no nos hace ser ricos. Pero a un medio como El País no tener publicidad institucional lo destroza. Sin esa publicidad institucional no podría hacer frente a los gastos corrientes», dijo.

Según el director de OKDIARIO la caída definitiva del papel en la prensa se produjo durante la pandemia porque el papel se distribuía «con mucha dificultad» y mientras los digitales llevaban la delantera de las noticias ellos «arrastraban los pies». «Nosotros somos más ágiles. No necesitamos tanto personal, no necesitamos tantos recursos técnicos», aseguró.

Por su parte, el subdirector de Esdiario, Benjamín López, hizo un alegato a favor de la libertad de prensa argumentando que «no cabe la neutralidad» contra el Gobierno de Pedro Sánchez y que «hay que ser completamente críticos con el poder». «No tenemos un Gobierno normal, tenemos un Gobierno que está destruyendo la democracia y que está embarrando el terreno de juego y ante eso pues no cabe la neutralidad. La neutralidad o el silencio es complicidad y hay que dar un paso adelante», afirmó.