Illa se cree Churchill: la Generalitat publica libros con sus discursos «para difundir su actividad política»

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, justifica la publicación de sus discursos oficiales en varios libros, por su voluntad de «expresar y difundir las políticas y actuaciones» de su Gobierno, así como contribuir a la difusión del conocimiento, la investigación y la innovación». Así al menos lo ha explicado, ante una pregunta parlamentaria formulada por el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, sobre la «obra literaria» del presidente de la Generalitat, publicada con fondos públicos.

Las publicaciones de Illa se distribuyen en 3 volúmenes de la colección de discursos y conferencias del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y son «Gobierno de todos: discursos de investidura», «Cataluña Lidera: conferencias de Barcelona, Madrid y Brujas-Bélgica». Y, por último, «Transformar el país desde sus municipios: Estatuto de Municipios Rurales, PUOSC (presentación del Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña 2025-2029) y Plan de Barrios y Villas de Cataluña».

De cada uno de estos volúmenes se han publicado 300 ejemplares que han sido distribuidos entre representantes del ámbito institucional, del mundo local, agentes sociales y económicos y asociaciones, según asegura el Gobierno de la Generalitat en su respuesta al líder del PP catalán.

Sin embargo, pese a esa escasa difusión, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, sostiene en su respuesta parlamentaria que la publicación y distribución de los 300 ejemplares por título «fomentan el uso social del catalán, tal como se establece en la normativa editorial de la Generalitat de Cataluña, aprobada por su Consejo editorial el 30 de marzo de 2009 y actualizada el 10 de mayo de 2011».

Sostiene además el conseller Dalmau que «La institución del President/a de la Generalitat, y en consecuencia, su expresión y actuación, es de interés general para la ciudadanía y para la propia administración que dirige, así como para las administraciones con las que se relaciona de forma externa».

Sin embargo, aclara que Illa no ha sido precisamente innovador en la tarea de autopublicarse los discursos e intervenciones, puesto que sus antecesores desde 1982, con Jordi Pujol en la presidencia del Gobierno catalán, lo han venido haciendo a lo largo de los años.

La entidad responsable de compilar y publicar esos discursos ha sido la EADOP (Entidad Autónoma del Diario Oficial de Publicaciones), un organismo adscrito a la Administración de la Generalitat de Cataluña y responsable de la edición y difusión de las publicaciones institucionales, maquetación y producción de la colección de discursos y conferencias del presidente de la Generalitat.