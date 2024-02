«Vox no se sentirá responsable si el PP pierde la mayoría en Galicia y gobierna el BNG con la izquierda». El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, cree que si eso ocurre el domingo que viene «será el PP quien deba dar explicaciones de sus resultados». A cinco días del 18F, con el BNG disparado en las últimas encuestas poniendo en duda que Alfonso Rueda, sucesor de Alberto Núñez Feijóo, revalide la mayoría absoluta del PP, Garriga afirma: «El verdadero voto útil para evitar en Galicia un gobierno del BNG es a Vox».

Todos los sondeos dejan a Vox fuera del Parlamento gallego. Galicia se les resiste a los de Santiago Abascal. En 2020 obtuvieron apenas el 2% de votos, algo menos de 27.000 sufragios. El PP llegó a sugerir a Vox, hace unas semanas, que no se presentara el 18F para evitar que gobierne la independentista Ana Pontón, amiga de Bildu y de ERC, junto al PSOE. El argumento: que los votos de Vox no servirán para sacar representación alguna y sí para dar opciones a la izquierda.

El off the record de Feijóo sobre la amnistía a una semana del 18F ha devuelto a Génova los fantasmas de los garrafales errores cometidos en la campaña del 23J y, particularmente, en la última semana antes de las generales. El PP se ha metido, solito, en un jardín incomprensible, que ha permitido a sus rivales sacar cabeza.

PREGUNTA.- ¿A qué aspira Vox el domingo en Galicia?

RESPUESTA.- Afrontamos la última semana de campaña electoral muy esperanzados.

P.- ¿Les ha metido el PP en la campaña con lo de la amnistía?

R.- Nosotros estábamos ya en campaña. Más que meternos a nosotros, los que han salido de la campaña es el Partido Popular posicionándose del lado de los que están en contra de la igualdad de los españoles, en contra de la unidad de la nación, con esta idea brillante de amnistiar a los delincuentes. En Galicia queremos trasladar un mensaje: no hay mayor voto útil que votar a Vox. Porque votar a Vox es alejar la posibilidad de un gobierno del BNG y de la izquierda. Votar a Vox es el mayor voto útil porque, por fin, vamos a poder acabar con esa cronificación de ciertos problemas, como puede ser las listas de espera, el gran problema demográfico que hay en Galicia, la destrucción de la industria. Si Vox entra en el Parlamento de Galicia vamos a poder impulsar una serie de políticas que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, ha demostrado ser incapaz. Luego, no hay mayor voto útil que aquel que aleja un posible gobierno de la izquierda y nacionalista y un voto que ponga en el centro del debate político las verdaderas preocupaciones de los gallegos que durante demasiado tiempo han estado apartados de las elecciones.

P.- El PP les dijo que no se presentaran porque los 20.000 ó 30.000 votos que, dicen las encuestas, pueden sacar ustedes puede hacer perder la mayoría absoluta al PP. ¿Y usted qué le dice al PP?

R.- Que no hay mayor voto útil que votar a Vox porque votando a Vox garantizamos que no haya un gobierno del BNG y de la izquierda.

P.- Y si ocurre y el PP pierde la mayoría absoluta, ¿se sentirán responsables?

R.- En absoluto. Los únicos responsables de no reeditar la mayoría absoluta es el Gobierno de la Xunta, que no ha cumplido con sus electores, que no ha solucionado esos problemas cronificados, como la falta de profesionales en los servicios públicos, el invierno demográfico o la desindustrialización de la región. Todos esos problemas que el Partido Popular no ha querido abordar. Y la idea madre que queremos transmitir es que, si todos los votantes que votaron a Vox el 23 de julio lo hacen el próximo 18 de febrero, Vox condicionará al Gobierno de Galicia y Galicia irá mejor luego. Ése es el mensaje fundamental. No hay mayor voto útil que votar a Vox porque el verdadero voto útil al que apela falsamente el Partido Popular ya se ha demostrado que es inútil. Se demostró el 23 de julio en esa campaña que parece que están obsesionados en repetir en Galicia y que llevó a que gobernara la izquierda. Nosotros tenemos muy claro quién es el enemigo de los españoles que viven en Galicia, que es el BNG y la izquierda. El Partido Popular parece que está más preocupado en marcar distancias con Vox que en marcar distancias con el Partido Socialista. Ellos serán responsables de explicar a sus votantes después del 18 de febrero los resultados.