Pablo Iglesias ha publicado por error un mensaje privado en un canal público de Telegram donde admite que tiene acceso a datos privilegiados del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones de Castilla y León antes de que se publiquen y confesando que las encuestas del socialista José Felix Tezanos «son raras» y que están ‘cocinadas’.

Como se ve en la imagen, el ex líder de Podemos publicó este miércoles a primera hora de la mañana un mensaje que, por como está redactado, iría dirigido a la gente de su partido y no a sus seguidores del canal público que el también ex vicepresidente utiliza para compartir todos los comentarios, mensajes e intervenciones que pone en su Twitter.

«Tengo números del CIS. Nos dan entre 3 y 5. Un 11% en Valladolid. La muestra es muy grande (7.000). La cocina vete a saber que el CIS es raro pero son los que más recursos tienen. Mis sensaciones son buenas», señala el polémico mensaje.

Sólo un par de minutos después, Pablo Iglesias se percató de su error y eliminó rápidamente la publicación, algo que no valió para que medios como La Razón hicieran una captura de la grave confesión del podemita. Por un lado, reconoce que Tezanos ‘cocina’ las encuestas, pero lo más grave es que admite que tiene datos de un CIS que aun no ha sido publicado.

Los datos que Iglesias proporciona a sus seguidores deben ser completamente privados ya que la encuesta aun no ha visto la luz. Pero él confiesa que tiene acceso a esa información privilegiada sin ser parte del Gobierno de España ni de su propio partido.

Por otro lado, las encuestas del CIS siempre han estado rodeadas de polémica por la manipulación que el socialista que dirige el organismo, José Félix Tezanos, hace de los datos. Pablo Iglesias, al ser socio del PSOE, nunca las ha criticado pero en este mensaje privado deja clara cuál es su opinión.

Tras exponer los datos que da la encuesta a su formación en Castilla y León, el podemita reconoce que «la cocina vete a saber que el CIS es raro pero son los que más recursos tienen». Sólo tres minutos después borra el comentario y pone otro reconociendo su error: «¿Quién no ha mandado un privado al canal?».

Iglesias reconoce abiertamente que ese mensaje no era para ese chat y corre a borrarlo. Pero podría hacer caso a sus propias palabras, ir de frente y decir la verdad a sus seguidores. Y es que, hace sólo unos días reconocía que «ahora» que ya no es político puede «decir la verdad». Parece que no se ha atrevido a mantener ante su público un mensaje con el que admite tener privilegios pese a ya no estar ni siquiera en política.