Iglesias aplaude el documental que blanquea a ETA: «Es el mejor que se ha hecho en la historia de España»

El cofundador y ex líder de Podemos Pablo Iglesias opina que el documental Después de… de Cecilia y José Juan Bartolomé es el «mejor de la historia» del cine español. Se trata de un largometraje dividido en dos partes que refleja la España de la Transición. Un pequeño extracto del mismo, donde una mujer justifica los asesinatos de ETA, puede verse en la exposición organizada por el Gobierno de Pedro Sánchez, El tragaluz democrático. Políticas de vida y muerte en el Estado español (1868-1976).

«En el momento en el que ETA mata a un guardia civil o a un policía, etcétera, la gente no responde porque no se identifica, porque no nacieron para defender la libertad», afirma una mujer a la cámara de los hermanos Bartolomé en la segunda parte del documental, titulada Atado y bien atado. Aunque el film, rodado en 1981, dura más de hora y media, el comisario de la muestra, Germán Labrador Méndez, decide rescatar justo las declaraciones de una mujer que justifica la barbarie terrorista en un resumen de menos de 4 minutos que proyecta en la exposición.

Para más inri, la proyección de este pequeño extracto se hace justo enfrente de una obra que reproduce lo que quedó del coche del ex presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco después de ETA lo asesinara haciendo estallar una bomba en la calle Claudio Coello de Madrid.

Según Filmaffinity, los protagonistas de este documental son un grupo «de lo más heterogéneo (desde políticos y profesionales de distintos campos hasta ciudadanos de a pie) y expresan sus opiniones acerca de los cambios acaecidos durante la Transición española».

«La inconveniencia de algunos testimonios y la sensación de crispación transmitida, hicieron que la película fuera ‘secuestrada’ por la Administración, que impidió su estreno hasta noviembre de 1983», agrega la web de cine especializada.

Pablo Iglesias muestra en una entrevista con Bartolomé publicada en el canal de Podemos en 2020 absoluta fascinación por esta obra. «Te quiero preguntar por el origen de un documental que a mí me parece el mejor documental que se ha hecho en el cine de nuestro país y es menos conocido de lo que debiera», afirma Iglesias, que hace las veces de entrevistador a la directora de cine.

El ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez y antiguo ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030 subraya la «autenticidad» del documental y el «contraste» de los testimonios que ahí se recogen frente al «relato oficial sobre el periodo de la Transición».

«Un relato que solamente puede hacer gente muy importante, todos relevantes, políticamente relevantes, en el periodismo… «, opina Iglesias que celebra la «ventana» que abre la producción de los Bartolomé para «que la gente se asome y vea cómo era el ambiente en la extrema derecha, el ambiente también en la izquierda, que no tiene nada que ver con lo que decían los dirigentes de izquierdas y con lo que los dirigentes de izquierdas han contado después».

Iglesias destaca que el documental recoge muchos debates que siguen teniendo «enorme actualidad». «Los debates feministas, lo que implicaba la izquierda catalana y la izquierda vasca (…) todo aparece sin estar encorsetado en el discurso oficial que te dice que esto es una cosa que resolvieron entre Suárez, Carillo, el Rey y Felipe González».