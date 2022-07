Históricos del PSOE liderados por ex ministros como Guerra se organizan para pedir el indulto de Griñán

Al preguntar por José Antonio Griñán este martes, la mayoría de los consultados repetían a modo de argumentario las mismas palabras: “es una persona honorable, una buena persona”. Nadie se salía del guión ni tomaba distancias contra uno de los hombres que lo ha sido todo en el PSOE. Y que ayer recibió la confirmación, por parte del Tribunal Supremo, de que a sus 72 años deberá a ingresar en prisión para cumplir una condena de seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por participar en el saqueó de 680 millones de las arcas públicas. Sus compañeros socialistas lo quieren impedir y horas después de conocer la noticia algunos ya plantean la “necesidad y posibilidad” de solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez que le indulte: “No merece entrar en prisión”, afirmaba en conversación con OKDIARIO otro ex ministro andaluz, detrás de la iniciativa que estarían dispuestos a impulsar varios pesos pesados del PSOE, sobre todo de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

La concesión de un indulto total o parcial, una medida de gracia que otorga el Consejo de Ministros previo estudio de los motivos de la condena y tras consultar la opinión del tribunal sentenciador, es prácticamente la única vía que le queda a día de hoy a Griñán para librarse de acabar entre rejas. Una vez se haga pública la sentencia de 1.800 folios (en septiembre) que ha dado a conocer este martes el Tribunal Supremo con la incorporación de los votos particulares de dos magistrados, su encarcelamiento para cumplir la condena será cuestión de días. Hay otra vía, la del Tribunal Constitucional, que al exceder los cinco años de pena no parece tener mucho recorrido.

Ex ministros y ex altos cargos como Alfonso Guerra, José Luis Corcuera, José Rodríguez de la Borbolla o María Teresa Fernández De la Vega son algunos de los nombres, según ha podido saber OKDIARIO, que apoyarían la solicitud de indulto al Gobierno. También podría contar con el respaldo, según las mismas fuentes, de algunos de los presidentes autonómicos socialistas actuales. Incluso del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, informaban anoche algunas personas conocedoras de los movimientos, aunque sin dar por confirmado su respaldo. Cabe recordar que en la campaña de las últimas elecciones andaluzas Zapatero dijo sentirse “orgulloso” de Griñán.

El objetivo de esta petición de indulto al Gobierno no sería otro que el de librar al ex presidente de la Junta de Andalucía, del PSOE y ex ministro de Trabajo y de Sanidad de los seis años de cárcel a los que ha sido condenado. La solicitud de la medida de gracia al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, que llegó al poder abanderando la lucha contra la corrupción, se vería obligado así a indultar a una persona condenada por desviar miles de millones de euros destinados a los desocupados para que otros compañeros de partido se los gastaran en prostitución y en drogas. Una decisión, la del indulto, a la que en Moncloa afirman “no hay motivos para denegarlo”. Abonando así el terreno a un debate polémico y que generará fricciones en el seno de la coalición.