El centro de salud de Consuegra (Toledo) ha comenzado a recibir a los primeros heridos del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en las proximidades de Urda. El personal sanitario ha reorganizado sus instalaciones para disponer de espacio suficiente para atender a los afectados de menor gravedad, mientras los pacientes más graves están siendo trasladados a centros hospitalarios de Toledo y Alcázar de San Juan.

De esta forma, las urgencias del centro de salud de Consuegra, el más próximo, se han liberado para atender a los heridos, como han señalado fuentes de Sanidad. Así, los primeros pacientes ya habrían comenzado a llegar y se espera que la asistencia continúe durante las próximas horas.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) está coordinando la respuesta sanitaria al siniestro y organizando el traslado de profesionales de otros centros próximos para reforzar la atención. La prioridad es disponer de recursos suficientes para atender a las personas afectadas y distribuirlos entre los distintos dispositivos asistenciales de la zona.

Por otra parte, comunidades como Aragón, Andalucía o Madrid han iniciado el traslado de medios para colaborar con la región afectada por el accidente para completar al máximo con la dotación.

Los hospitales de Toledo y Alcázar reciben a los casos más graves

Fuentes de la gerencia del Sescam han confirmado que los pacientes de mayor gravedad están siendo derivados a hospitales de Toledo y Alcázar de San Juan. Paralelamente, los centros de atención primaria próximos al lugar del accidente se preparan para atender a los heridos que no requieran asistencia hospitalaria de mayor complejidad.

La reorganización de espacios y personal busca adaptar la capacidad asistencial a las necesidades que vayan surgiendo a medida que los servicios de emergencia evacúen a los pasajeros de los trenes afectados.

El accidente se ha producido durante la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en las proximidades de Urda, en la provincia de Toledo. Las primeras informaciones apuntan a una colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo. Dos vagones han caído por un terraplén, según fuentes de los servicios de emergencia citadas por medios de comunicación.

El siniestro ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Los equipos de emergencia, entre ellos bomberos, efectivos de Protección Civil y recursos sanitarios, se han desplazado a la zona para participar en las labores de rescate y asistencia.

Mientras avanzan las labores de atención, el dispositivo sanitario de Castilla-La Mancha mantiene la coordinación entre centros de salud, hospitales y profesionales para responder a las necesidades derivadas del accidente.