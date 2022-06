Moncloa ha silenciado a sus socios de coalición en lo referido al asalto de la valla de Melilla. De hecho, en el último Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, impidió que Irene Montero respondiera a ninguna cuestión respecto a este tema.

Una censura sobre la que la ministra de Igualdad ha optado por no pronunciarse. Y es que, después de la rueda de prensa Irene Montero se negó a contestar hasta en cinco ocasiones por qué aceptó ser silenciada por el PSOE.

«¿Por qué no le dejaron contestar?», «¿Fue una imposición del PSOE?», fueron algunas de las preguntas que le hicieron los periodistas y a las que ella no respondió. «Siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión», se limitó a decir, sin aclarar por qué aceptó tal censura. Así se puede apreciar en el vídeo que acompaña a estas líneas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas se dirigieron hasta en cinco ocasiones a Irene Montero para que expresara su opinión sobre lo ocurrido. Pero la portavoz del Ejecutivo no lo permitió: «Si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla y lo que ha acontecido en los últimos días».

«Como saben, respondemos en nombre del Gobierno. Seguro que la ministra estará encantada de responderles en otro momento, como miembro que es de Podemos», dijo en otro momento. Esta no es la primera vez que le veta. Ocurrió lo mismo, en febrero, tras estallar la guerra en Ucrania.

Lo sucedido el pasado viernes en Melilla, tras el asalto por parte de miles de inmigrantes, ha provocado nuevas tensiones en la coalición. Según las ONG, han muerto 37 personas, aunque las cifras oficiales apuntan a 23 fallecidos. Sin embargo, la parte socialista ha eludido la confrontación con Marruecos, asegurando que lo ocurrido estuvo «bien resulto» y destacando la «extraordinaria colaboración» marroquí.