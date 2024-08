La Guardia Civil avisa a Marlaska que la fuga de presos en los traslados se duplica por falta de agentes

En la Guardia Civil han constatado que las fugas y las tentativas entre los presos se han disparado en los últimos años, especialmente durante los traslados de los reos a sedes judiciales u hospitales. Por ello, reclaman al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska más agentes para este tipo de conducciones, ya que relacionan la falta de medios humanos y materiales con este aumento significativo de incidentes.

Así lo ha constatado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en base a una serie de datos que ha solicitado a Interior, y que el Ministerio finalmente les ha facilitado. Revelan que la mayoría de estas evasiones se producen durante los traslados a hospitales, juzgados y otros lugares externos, en lugar de los propios centros penitenciarios. Este preocupante aumento ha llevado a los agentes a denunciar la falta de medidas adecuadas para garantizar la seguridad en estas situaciones.

La AUGC destaca que los intentos de fuga en prisiones se redujeron un 42% en 2023 respecto a 2021, mientras que las tentativas durante los traslados se triplicaron entre 2022 y 2023 en comparación con 2021. Las tentativas en hospitales han mostrado un crecimiento constante, con un aumento del 125% en 2023 respecto a 2019.

Aunque el total del número de fugas consumadas se ha mantenido relativamente estable, hubo un incremento del 33% en 2023 respecto a 2019, principalmente debido a un aumento en las evasiones durante los traslados, que se duplicaron entre 2012 y 2023.

Casos

En los primeros seis meses de 2024 se produjeron varios incidentes reseñables que han puesto de manifiesto esta problemática. En junio, en un hospital de Santander, familiares de un preso utilizaron gas pimienta para facilitar su fuga mientras era trasladado por la Guardia Civil. En mayo, en Asturias, otro preso aprovechó una visita a una clínica dental para escapar con la ayuda de terceros.

En marzo, un preso logró huir mientras esperaba ser atendido en un hospital de Salamanca. Estos casos, junto con otros incidentes recientes como el intento de fuga en un hospital de Ibiza en 2023 y otra exitosa evasión en el Hospital Doce de Octubre en Madrid, evidencian la necesidad urgente de implementar medidas de seguridad más estrictas.

Más cifras

Entre 2010 y 2023, el 41,8% de los intentos de evasión ocurrió en los centros penitenciarios, mientras que el 58,2% tuvo lugar fuera de estos, siendo los hospitales y clínicas médicas los puntos más críticos, con un 31% de las tentativas totales.

Los juzgados registraron un 15% y los traslados, un 12%. Estas cifras muestran una tendencia alarmante: aunque los intentos de fuga dentro de las prisiones no prosperan debido a una adecuada seguridad, las fugas consumadas fuera de estos recintos son predominantes.

Solo el 16,2% de las evasiones lograron consumarse en centros penitenciarios, frente al 83,8% en otros lugares, con hospitales liderando la lista con un 46% del total, seguido por los traslados con un 21,6% y los juzgados con un 16,2%.

Más medios y nuevos procedimientos

AUGC recuerda que lleva años reclamando acciones concretas para evitar estas situaciones. Entre sus propuestas, destaca la necesidad de habilitar zonas seguras en hospitales y juzgados, con acceso directo y restringido, para facilitar el traslado seguro de los presos desde los vehículos policiales. También subrayan la importancia de contar con dependencias de custodia adecuadas en los centros hospitalarios, separadas del resto de pacientes y usuarios, no solo por seguridad sino también para respetar la privacidad y dignidad de los internos.

Además, la AUGC solicita que se revisen y adapten los procedimientos de salida a hospitales y juzgados, evitando que personas no autorizadas tengan acceso a información sensible que pueda ser utilizada para planear fugas. Otra demanda clave es la renovación de la flota de vehículos celulares de la Guardia Civil, muchos de los cuales no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas, y la dotación de equipamiento adecuado para las unidades de traslado.

La formación específica para los guardias civiles encargados de los traslados es otra medida que la AUGC considera esencial. Aunque se ha elaborado un manual especializado y se han habilitado formadores, la implementación de esta formación sigue siendo insuficiente a nivel autonómico y provincial.

Por último, la AUGC insta a que se cumpla la ley que dispone la transferencia de los servicios sanitarios de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, lo que mejoraría la atención sanitaria a los presos y reduciría el número de traslados, disminuyendo así las oportunidades de fuga y los riesgos asociados.

La situación actual exige una respuesta inmediata y coordinada entre las distintas administraciones y cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad tanto de los internos como de la ciudadanía. La AUGC seguirá presionando para que se adopten las medidas necesarias y se eviten nuevas fugas que ponen en peligro la seguridad pública.