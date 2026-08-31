El Gobierno pidió ayuda a la UE «antes de la temporada de incendios» ante la falta de medios

El Gobierno de Pedro Sánchez solicitó a la Unión Europea la asistencia comunitaria «antes de la temporada de incendios», evidenciando que el Ejecutivo socialista ya preveía una tragedia forestal que no podría afrontar con los medios que había puesto a disposición de las comunidades autónomas para luchar contra el fuego.

La Comisión Europea ha admitido esto a través de una respuesta parlamentaria tras una pregunta por escrito del PP sobre los recursos europeos ante la oleada de incendios forestales en España.

«Antes de la temporada de incendios forestales, España tuvo la iniciativa de solicitar la asistencia del MPCU [Mecanismo de Protección Civil de la Unión] para preposicionar equipos de extinción de incendios forestales», reza la contestación firmada por Hadja Lahbib, la comisaria de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad.

Este es un sistema que ofrece la Unión Europea a los Estados miembros ante tragedias relativas a la protección civil. Y es que, como aclara la propia respuesta comunitaria, este tipo de emergencias es competencia de los países que componen el club comunitario. Por tanto, la UE sólo puede actuar de forma complementaria.

Un mecanismo excepcional

En este caso, corresponde a cada país individualmente «estudiar y decidir si es necesaria asistencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión (MPCU) y cuándo lo es». Es decir, que esta no es una herramienta que necesariamente tenga que activarse siempre o de forma rutinaria, sino que es un mecanismo excepcional que debe solicitarse de forma aislada, algo que hizo el Gobierno.

Es decir, que el Ejecutivo preveía una temporada trágica de incendios, pero no podía poner a disposición de las comunidades los apoyos para luchar contra el fuego y, por tanto, puso en preaviso a Bruselas de que necesitaría activar ese mecanismo excepcional.

La Comisión Europea reconoce que «equipos de bomberos de Bulgaria, los Países Bajos y Polonia se han sumado a los equipos de respuesta regionales (del 1 de julio al 31 de agosto de 2026) para contribuir a la respuesta a las emergencias de incendios forestales». También informa que España activó el sistema Copernicus y el MPCU «por los incendios forestales de Ávila y Madrid y solicitó cuatro aeronaves de extinción de incendios».

Este año han ardido más de 220.000 hectáreas, un 15% más de lo que se había quemado a estas alturas de 2025. Los peores registrados hasta ahora han sido el de Los Gallardos (Almería), con 14 fallecidos y 5.200 hectáreas arrasadas; el de La Mierla (Guadalajara), 35.000 hectáreas; el de Ávila y Madrid, con 77.000 hectáreas, o el de Niebla (Huelva), que hasta ahora lleva 27.000 hectáreas quemadas.

Pregunta sobre uso de recursos UE

La respuesta de la Comisión Europea llega después de la pregunta por escrito de los diputados del PP en la Eurocámara Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez y Carmen Crespo Díaz sobre los «recursos europeos ante la oleada de incendios forestales en España».

Los representantes populares se preocupaban por la «sucesión de grandes incendios forestales» que afectaron a distintas comunidades autónomas «con consecuencias humanas, económicas y medioambientales de enorme gravedad». «El incendio de Los Gallardos (Almería), el más trágico registrado en Andalucía, pone de manifiesto la necesidad de movilizar todos los instrumentos europeos de apoyo disponibles ante este tipo de catástrofes», reconocían en su iniciativa los eurodiputados del PP.

Por todo ello, pedían indicar si el Gobierno había «solicitado durante la campaña de incendios de 2026 la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, rescEU o cualquier otro instrumento europeo de apoyo».

Por otro lado, se interesaban por conocer si la Comisión mantuvo «contactos con las autoridades españolas para evaluar la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea u otros instrumentos financieros para la recuperación de las zonas afectadas».

Y, finalmente, los políticos populares interrogaban sobre si la Comisión consideraba que los Estados miembros «están utilizando de forma adecuada todos los mecanismos europeos disponibles para responder a incendios forestales de esta magnitud y reforzar la resiliencia frente a futuras emergencias».