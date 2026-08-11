El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado a los policías sin traductores para entenderse con los inmigrantes irregulares de Ceuta, lo que ha provocado largas colas frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Una situación provocada por la llegada de 80.000 ilegales procedentes de Marruecos el pasado 30 de julio a través del espigón fronterizo de El Tarajal y pese a que el Gobierno asegura haber devuelto a la práctica totalidad al reino alauí. Todo ello mientras que el Ejecutivo central sí ha gastado 3 millones en ofrecer intérpretes a los residentes de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.

La semana ha comenzado con filas de inmigrantes. Los extranjeros han formado estas multitudinarias colas para ser filiados. La filiación de los extranjeros es el primer paso para que los inmigrantes que han llegado ilegalmente puedan continuar con la tramitación de sus expedientes.

Debido a la aglomeración de inmigrantes que se ha producido en los alrededores de la Jefatura del cuerpo, los agentes han tenido que actuar organizando el acceso a las dependencias para evitar que se produjeran mayores altercados.

Según los propios agentes, esto se debe a que no se han reforzado los traductores. La Administración sí había incrementado el número de funcionarios dedicados a este tipo de trabajo para intentar reducir las esperas ante la avalancha de trabajo.

Sin embargo, el mayor problema se encuentra con la dificultad por la falta de traductores, ya que se hace necesario en los casos en los que los recién llegados no pueden utilizar el castellano y, al sólo poder comunicarse en la lengua de sus países de origen, se vuelve imposible avanzar con la cantidad de funcionarios que actualmente están trabajando en la ciudad autónoma.

3 millones en traductores para CETI

La falta de intérpretes choca con el dinero empleado por el Ejecutivo socialista para contratar traducción para los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Concretamente, la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Elma Saiz, destinó 3 millones de euros a los servicios de traducción, interpretación, interpretación de acompañamiento e interpretación telefónica para los beneficiarios de los CETI de las dos ciudades autónomas.

Concretamente, se trata de dos contratos. Uno, el relativo a la instalación de Melilla, prevé un gasto cercano a los dos millones de euros, y otro de más de un millón de euros para el CETI de Ceuta. En ambos casos se trata de un contrato que puede llegar a durar hasta 4 años.

En el caso de Melilla, se planteó esta necesidad ante la elevada ocupación del centro y porque los residentes «necesitan comunicarse con los profesionales del centro», entre otras cosas, «para comunicar incidencias, formular propuestas y quejas o consultar dudas» o para atención sanitaria.

«El idioma árabe es el más necesitado de traducción ya que casi ninguno de los empleados públicos que prestan servicios en el centro tiene conocimiento de éste», rezaba la memoria de justificación del contrato para intérpretes en el CETI de Melilla. Además de éste, también mencionaban el francés.

Por su parte, el contrato para traductores en Ceuta mencionaba la necesidad de un equipo de traductores que prestara apoyo a los inmigrantes del CETI para «gestión de trámites administrativos», así como la «participación en actividades socioculturales, formativas y de ocio».

Todo ello se justificaba para intentar reducir las «barreras idiomáticas y culturales» que, a ojos del Ministerio de Inclusión, «dificultan la comprensión de los procesos institucionales, la participación en la vida del centro y el acceso adecuado al resto de recursos comunitarios disponibles».