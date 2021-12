La Generalitat ya dijo que no acataría la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que los alumnos reciban el 25% de las clases en castellano. El Govern separatista ya tiene el primer ejemplo de incumplimiento con un chaval de Canet de Mar (Barcelona) que pide clases en castellano. Los de Aragonés aseguran que esta petición es una «vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias».

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo sobre el fallo de la Justicia catalana, que, según ha dicho, se dirige al centro y no a la Generalitat, lo que, bajo su punto de vista, impide la mediación.

En este contexto, ha reafirmado la idea de que se trata de una «vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias» que se obligue a cambiar la lengua, lo que la portavoz del Ejecutivo catalán ha calificado de sorprendente. No es sorprendente que un organismo público, pagado por todos, no haga cumplir las sentencias judiciales.

En cualquier caso, ante las amenazas de la familia de la población barcelonesa de Canet de Mar que logró que su hijo diera clases en castellano en, al menos, un 25% del horario lectivo, Plaja ha señalado que el Ejecutivo catalán es contrario a «cualquier manifestación violenta, sea verbal o física» y que «siempre va a condenar y criticar cualquier actitud violenta».

Eso sí, ha dicho desconocer el caso concreto, pero ha señalado que el Gobierno de Cataluña siempre estará «en contra de amenazas y actos violentos».

Linchamiento

Al más puro estilo nazi, los separatistas han iniciado una campaña de señalamiento del niño y su familia. «¡Que se vayan!», aseguran los indepentendistas que han pedido incluso apedrear la casa familiar. Ante estos hechos, de nuevo el Govern hace oídos sordos dice desconocer que existan estas amenazas. «¡Me apunto a ir a apedrear la casa de este niño! Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian», ha señalado Jaume Fàbrega, escritor y consultor gastronómico que cuenta con un blog en el diario separatista VilaWeb.

Este mensaje fue eliminado horas después de las redes sociales. Fàbrega ya dimitió como profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona tras llamar a Ciudadanos «el cáncer de Cataluña». Pero no ha sido el único mensaje que difundió el independentismo radical para tratar de amedrentar a una familia que pide que se aplique la sentencia de impartir al menos el 25% de las clases en castellano en todos los centros de Cataluña. «Apartheid a la familia que quiere destruir nuestra escuela y nuestro modelo. No son bienvenidas dado que no aman a Cataluña. Ya pueden marcharse por donde hayan venido», ha señalado otro usuario.