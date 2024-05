García Ortiz nombra a una fiscal de su asociación para la plaza que el Supremo anuló a Delgado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto, en el pleno del Consejo Fiscal a Isabel Rodríguez, una fiscal de su asociación la Unión Progresista de Fiscales (UPF) para ocupar la plaza de fiscal de sala de lo Militar que el Tribunal Supremo arrebató a Dolores Delgado alegando «desviación de poder» del propio líder del Ministerio Público. Los magistrados del alto tribunal anularon el nombramiento de Delgado tras ser recurrido el mismo por el fiscal Luis Rueda, que se ha vuelto a presentar a la plaza y ha sido castigado por Álvaro García Ortiz. De este modo, el fiscal vuelve a colocar a una afín en uno de los puestos de la máxima categoría de la carrera fiscal.

El Consejo Fiscal ha votado esta mañana el nombramiento de Isabel Rodríguez Mateo como la nueva fiscal de sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Rodríguez Mateo ha contado con el respaldo de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y partía como favorita. La viuda del que fuera número dos de la carrera fiscal con Dolores Delgado y teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, se ha hecho con la plaza.

La votación de esta plaza se produce después de que el Tribunal Supremo fallará que se debía retrotraer las actuaciones para cubrir dicha vacante. Si bien la sentencia non exigía que se volviera a votar la posición, Álvaro García Ortiz ha llevado al Consejo Fiscal la decisión tras el varapalo de los jueces que consideraron que debían quitarle la plaza a Dolores Delgado. La mayoría del Consejo Fiscal —representada por la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)— se han abstenido de apoyar el nombramiento. Sin embargo, el voto del fiscal general, sumado a los apoyos de la UPF le han bastado para hacerse con la vacante.

El nombramiento fue impugnado por uno de los entonces contrincantes de Delgado, el fiscal Luis Rueda, que recurrió la decisión del fiscal general ante el Supremo. Rueda ganó el recurso y ahora se ha presentado de nuevo a la vacante, pero no ha sido elegido pese a ser especialista en la materia de lo militar y contar con el respaldo de la mayoría del Consejo Fiscal. «Álvaro García Ortiz le ha castigado por recurrir la plaza para la que designó a Dolores Delgado», señalan fuentes fiscales consultadas por OKDIARIO.

Dolores Delgado también optaba a esta plaza, puesto que el fallo obligaba a que se convocará de nuevo el concurso tal y como se votó. Álvaro García Ortiz no ha propuesto a Delgado para la plaza y fuentes consultadas señalan que la que fuera ministra de Justicia no quería recuperar la misma. Las mencionadas voces señalan que Dolores Delgado quiere continuar al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática, sin embargo, el Tribunal Supremo también ha anulado este nombramiento. Los magistrados consideraron que no se tuvo en cuenta si la actividad profesional de su pareja —el ex juex Baltasar Garzón que dirige una fundación de Derechos Humanos— obstaculiza «el imparcial desempeño de su función». Una vez se conozca la sentencia al completo se elevará este nombramiento al Consejo Fiscal.

Casi 40 años de carrera

La fiscal elegida por García Ortiz ingresó en la carrera fiscal en 1985 y en 2011 fue nombrada Fiscal del Tribunal Supremo; primero en la sección Social y, a partir de 2015, en la sección penal del alto tribunal. Desde su primer destino en la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, ha estado también en la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico de Drogas, entre 1998 y 2005. Isabel Rodríguez Mateo también fue nombrada Inspectora Fiscal de la Fiscalía General del Estado.

Isabel Rodríguez Mateo, la fiscal del caso de La Manada en el Supremo.

La fiscal que ahora ocupará la plaza que fue anulada a Dolores Delgado a propuesta de Álvaro García Ortiz participó en 2020 en la comisión de expertos para los trabajos preparatorios del anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa. Según informa la Fiscalía General del Estado en una nota informativa, Isabel Rodríguez es experta en recursos de casación y uno de los casos más relevantes en los que ha intervenido ha sido el referido a una violación en grupo cometida en Pamplona en julio de 2016. El Consejo de Ministros formalizará este nombramiento en las próximas semanas tras dejar Dolores Delgado vacante la plaza en cumplimiento de la sentencia del Supremo.