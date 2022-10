El incierto futuro de la diputada de Vox Carla Toscano: «Ella sabe que posiblemente no continuará»

La reestructuración que prepara Vox para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales va más allá de los cambios que a nivel orgánico se van a hacer después del cese de Javier Ortega Smith como secretario general. En este sentido, varios cargos institucionales pueden ser reubicados de cara a los próximos comicios y la diputada de Vox por Madrid, Carla Toscano, es una de las personas que posiblemente no continúen en el Congreso de los Diputados.

Así lo han manifestado fuentes de Vox a OKDIARIO. «Hasta ella sabe que posiblemente no continúe para las próximas elecciones generales. Es un gran activo pero como seas un poco rebelde o caigas mal a alguien de arriba ya estás sentenciado». OKDIARIO también se ha puesto en contacto con Carla Toscano pero ha evitado hacer ninguna declaración al respecto sobre su futuro en el Congreso de los Diputados.

Las mismas fuentes han revelado que «la gota que colmó el vaso» fue una fuerte discusión que mantuvo con la también diputada de Vox Mireia Borrás. La discusión la tuvo que frenar el presidente del partido Santiago Abascal que tuvo unas palabras con ellas en su despacho aunque la que salió más damnificada de esa «llamada de atención» fue Toscano. «La discusión con Mireia no gustó nada. Tuvo que mediar Abascal. Eso lo ven inadmisible».

Carla Toscano actualmente no sólo es diputada por Madrid, sino también vocal suplente de la Diputación Permanente, vocal de la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, portavoz adjunta de la Comisión de Igualdad y Portavoz de la Comisión de seguimiento y evaluación de Acuerdos Pacto de Estado Violencia de Género.

La diputada por Madrid, es la voz más combativa de Vox contra la ideología de género y el feminismo radical en el Congreso. «Sabe mucho del tema y sus intervenciones son muy buenas», han afirmado las mismas fuentes. Ahora bien, a pesar de su extensa preparación y de su buen hacer en la cámara baja para luchar contra las ideologías de la extrema izquierda, desde el partido le han puesto una cruz.

Este hecho es algo que resulta incomprensible para muchos dentro del partido porque la diputada está cumpliendo con su trabajo en el parlamento y sus discursos gustan entre los votantes de Vox. Además Toscano posee un amplio currículum fuera de la política como responsable de varios proyectos de la sociedad civil relaciones con la Cooperación al Desarrollo, la justicia social y la política. Además fue vicepresidenta de la plataforma Principios y se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de español y Especialista en Ayuda Humanitaria.

El caso de Carla Toscano recuerda a otros dentro de Vox como el de la eurodiputada Mazaly Aguilar. Por una u otra razón si el partido conservador «te considera un rebelde inmediatamente te purga o te ponen en una lista negra para no ser reelegido como candidato en las siguientes elecciones», dicen las citadas fuentes. Los de Abascal se reestructuran poco a poco pero no todo el mundo está dispuesto a aceptar los cambios. Dentro del partido se comienzan a escuchar voces críticas internas que no quieren cambios. «Son inmovilistas, quieren que todo siga como está y temen que el partido cambie tanto para las próximas elecciones que no lo reconozca nadie», admiten a OKDIARIO fuentes internas de Vox.