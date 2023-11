«Prisiones falsea las estadísticas de agresiones sexuales en las cárceles». Así de contundente se muestra Miguel Ángel, funcionario de prisiones que ha sufrido lesiones graves después de que un preso le tirara por las escaleras cuando intentaba evitar que violara a una funcionaria.

Miguel Ángel ha hablado para OKDIARIO y nos ha explicado que sufrirá secuelas para toda la vida debido a la «gestión nefasta» de la dirección de la cárcel de Aranjuez y a Prisiones, dependientes del Ministerio del Interior.

Los hechos que le han cambiado la vida a Miguel Ángel ocurrieron la pasada semana de noviembre en la cárcel de Aranjuez (Madrid): «A medio día, un interno, viendo que mi compañera María se había quedado sola en el módulo y aprovechando que yo me había ido a la zona de seguridad, empapeló el descansillo de la escalera con fotografías pornográficas y puso su chaqueta en el suelo para estar más cómodo durante la violación».

La peligrosidad del interno, de la que no se había informado a los funcionarios de la cárcel, afloró minutos después: «Cuando bajábamos de las plantas, él se abalanzó sobre María, comenzó a toquetearla, a manosearla, la agarró del cuello, la amenazó con matarla, yo me enzarcé con él y caímos juntos por un tramo de escaleras, momento que aprovechó María para correr a pedir ayuda y refuerzos. El interno intentó perseguirla, pero yo le agarré por la pierna y, en esta ocasión, me empujó y me tiró por las escaleras».

El resultado fue terrible para la funcionaria. Miguel Ángel salió peor parado: «María quedó con un fuerte golpe en la mandíbula y un estado de ansiedad difícil de imaginar. En mi caso, estoy con el pie fracturado, una fractura triple, también el dedo fracturado, tengo varias costillas rotas, dos esguinces, una vértebra rota, necesitaré varias operaciones, un cuadro bastante lamentable», resume Miguel Ángel. Y todo, es su opinión, por la nefasta gestión de la prisión de Aranjuez.

Lo peor, para Miguel Ángel y su asociación Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), es que todo esto se podía haber evitado: «No hace mucho nos prometió el ministro Marlaska que nos concedería la condición de agente de la autoridad, o nos mintió o se ha olvidado o ha cambiado de opinión. A día de hoy, no tenemos esa condición. Es curioso que un maestro frente a sus alumnos o un médico frente a sus pacientes sea considerado autoridad, y nosotros frente a nuestros administrados que son delincuentes no tengamos esa condición».

La falta de funcionarios suficientes repercute directamente en que se eleve el número de delitos en la cárcel y la gravedad de los mismos, sostiene Miguel Ángel: «Debe ampliarse el número de funcionarios en las cárceles, a veces hay solo un funcionario por 80 o 90 internos».

Pero, sobre todo, alerta del aumento de agresiones sexuales a las funcionarias de prisiones y de lo poco que se cree las estadísticas del Ministerio del Interior: «Queremos que se actualice o se cree un protocolo contra las agresiones sexuales, porque cada vez es mayor el número de compañeras que trabajan con internos en los patios, y o no existe el protocolo o no se aplica, pero la Secretaría de Instituciones Penitenciarias se empeña en esconder este tipo de agresiones sexuales para que sus estadísticas no desentonen con lo que se ofrece a nivel europeo». «Prisiones falsea las estadísticas», puntualiza.