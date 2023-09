Amenazas en la Diada a un reportero de OKDIARIO: «Subnormal, ven a mi pueblo y no saldrás vivo de allí»

La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado en 115.000 personas los asistentes a la manifestación de la ANC por la Diada. La movilización, bajo el lema «Vía fuera» -un histórico grito de alarma en la Cataluña medieval ante una amenaza externa-, ha pinchado estrepitosamente siendo la más baja en participación de los últimos años. Las cámaras de OKDIARIO han captado el lado más violento del independentismo. Un manifestante amenazó a Cake Minuesa de este forma: «Qué subnormal que eres. ¿Por qué no te vas a mi pueblo, a Vic, un sábado por la mañana al mercado? No saldrías vivo de allí».

También ha servido para ver al independentismo nuevamente dividido. Algunos manifestantes han gritado «Govern dimisión» al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mientras que otros les han respondido con gritos de «Independencia». En momentos puntuales se han oído gritos de «Puigdemont, president», una persona ha gritado «Aragonès, vendido» y otra «No tenéis vergüenza», a lo que los manifestantes han respondido pidiendo «Independencia». Y como siempre, el «Puta España» que no falte entre los gritos de los separatistas donde el Gobierno presume de haber conseguido alcanzar una nueva etapa de normalidad y convivencia.

Muchos secesionistas lo tienen claro: «Amnistía o se rompe la baraja». O Sánchez la concede o no hay nada más que hablar en cuanto a los apoyos para la investidura del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. «Lo volveremos a hacer, pero tenemos que demostrar que no hemos bajado tanto, que aún estamos ahí. No nos podemos olvidar, la independencia es una ilusión que tenemos», afirman unos sinceros manifestantes. Puede que sea el mejor resumen de todo este paripé del procés. La independencia es una ilusión.