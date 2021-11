La diputada de Vox Macarena Olona se ha visto envuelta este jueves en una nueva encerrona en la Radio Televisión pública española. Ha ocurrido en el espacio conducido por Xabier Fortes en el prime time del canal informativo del ente público. El periodista de TVE, con un amplio currículum de sectarismo ideológico a sus espaldas, decidió en esta ocasión salir al rescate de una periodista del diario El País cuando esta se había quedado en silencio argumentativo en un intercambio de pareceres con Olona.

El episodio, de dudoso empaque periodístico, comenzó cuando Elsa García de Blas, periodista del diario progubernamental El País, introdujo una carga opinativa en su pregunta a la diputada de Vox, hablando de la posibilidad de «una mayoría de la derecha y la extrema derecha en la Cámara». Tras su alocución, y antes de responder, Olona utilizó su turno para «pedir una aclaración, porque hay una cosa que no entiendo. ¿A quién te estás refiriendo con lo de extrema derecha?».

En ese momento, la periodista especificó que «con la extrema derecha, a su partido». «¿Y cuál es el motivo?», le inquirió Olona.

Y, en ese momento, García de Blas trató de ofrecer, de forma dubitativa, una respuesta: «Pues porque se encuadra en los parámetros en los que se encuadran los partidos de extrema derecha en toda Europa, no es, no es ninguna… Ninguna anomalía, es un partido que comparte parámetros con sus homólogos en ese espectro político».

Ante ello, Olona contrarrestó haciendo ver lo que consideraba una falta de empaque en esa explicación: «Entenderás que con esa respuesta tan imprecisa y vaga no sepa a qué otros partidos políticos te refieres, quién fija esos parámetros, te pido por favor que indiques por qué me estás calificando como una política de extrema derecha». Y la periodista repitió la misma idea: «Como le he dicho, porque Vox se encuadra perfectamente en los criterios en los que la mayoría de los países occidentales encuadran a los partidos en la extrema derecha política [sic]».

En ese momento, el presentador del espacio, Xabier Fortes, no aguantó más y se revolvió contra la invitada a ser entrevistada, salvando a la periodista del laberinto en el que había entrado. Olona, entonces, le hizo ver a Fortes que estaba «siendo un machista, Elsa no necesita ningún salvavidas, así que un poco de respeto».

Simpático encuentro con Los Chunguitos

Tras la entrevista, y ya entre bambalinas, se produjo un simpático encuentro en los pasillos del ente público. Macarena Olona se encontró con el popular grupo Los Chunguitos y todos protagonizaron esta escena, que la diputada recogió en su perfil en las redes sociales.