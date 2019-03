La Fiscalía ha pedido este miércoles al tribunal que juzga el golpe separatista en Cataluña que deduzca testimonio de la declaración como testigo del responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, para que un juzgado ordinario investigue si ha podido mentir durante su comparecencia y cometer así un delito de falso testimonio.

Así lo ha pedido el fiscal Jaime Moreno después de interrumpir su interrogatorio a este testigo, ya que éste aseguraba no saber nada acerca de la campaña publicitaria conocida como de ‘las vías del tren’ que llamaba al voto en el referéndum del 1 de octubre de 2017 ni cómo se pagó, a pesar de que el representante del Ministerio Público le ha hablado de dos facturas y de que otros testigos le señalaron en instrucción.

A mitad del interrogatorio, el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, ya había interrumpido para advertir a Mestre de que en el Código Penal el delito de falso testimonio no sólo castiga no decir la verdad, sino “alterarla sustancialmente con inexactitudes” o “silenciando hechos” en sus respuestas a las partes personadas en el procedimiento.

Marchena ha dejado claro a Mestre que el tribunal “aún no ha valorado su testimonio porque hay que conectarlo a otras fuentes de prueba”, pero le ha hecho constar que los magistrados eran conscientes de que había preguntas del fiscal que estaba “eludiendo”, por lo que ha pedido que cumpla la obligación que tienen los testigos en un procedimiento judicial de decir verdad.

El fiscal ha continuado interrogando, pero tras obtener sólo respuestas que no se salían de un “no lo sé” y un “no lo recuerdo”, ha comunicado al tribunal que no iba a formular más preguntas a Mestre y ha pedido que se deduzca testimonio para que un juzgado ordinario investigue si el testigo ha mentido durante su declaración.

Marchena ha explicado que tomará la decisión cuando redacte la sentencia, porque en estos momentos del procedimiento no se puede “anticipar” si el tribunal cree que el testigo ha mentido o no. El magistrado ha comunicado a Mestre que “por supuesto en este momento no está imputado por ningún delito, ni por falso testimonio ni por ningún otro”.