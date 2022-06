Marcos Benavent, más conocido como el yonki del dinero, se enfrenta a una pena de ocho años y tres meses de prisión por las supuestas irregularidades en las adjudicaciones a la empresa Thematica Events, que se juzgan en una de las piezas derivadas del caso Imelsa. Así lo ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción, que este lunes ha elevado a definitivas sus conclusiones.

Benavent, quien fuera gerente de la empresa pública valenciana Impulso Económico Local S.A (Imelsa), saltó a los medios de comunicación tras propiciar la apertura de diversas investigaciones judiciales contra dirigentes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana aportando grabaciones que, años después, ha reconocido que «estaban manipuladas».

La pieza Thematica, por la que piden para él ocho años y tres meses de prisión, es la primera del procedimiento sobre la que se dictó auto de procesamiento por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

Junto a Benavent, el fiscal ha mantenido además la solicitud de cinco años de prisión para el ex alcalde de Moncada Juan José Medina, de once años para el administrador de Thematica, Rafael García Barat, y de nueve años para la ex jefa de servicio en el Ayuntamiento de Valencia y actual funcionaria Francisca Tamarit.

El presunto testaferro del yonki del dinero, José Estarlich, ha visto rebajada su petición hasta los nueve meses de cárcel al aplicársele la circunstancia atenuante de confesión.

Thematica

Según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, Thematica Events realizó actos de campaña electoral para el PP en las elecciones municipales de 2007 por importe de 11.782,77 euros (IVA no incluido). Una cantidad que, mantiene el relato del Ministerio Público, se abonó a través de Imelsa elevando costes ficticios en facturaciones reales con la empresa, teniendo «pleno conocimiento» de ello tanto Marcos Benavent como Juan José Medina, que entonces ostentaba el cargo de coordinador de campaña del Partido Popular y vicepresidente de la Diputación Provincial de Valencia.

Además, en los mismos comicios, Thematica Events realizó trabajos de campaña para el candidato popular a la alcaldía de Vilamarxant, Vicente Betoret, en cuyo caso los hechos han prescrito.

La causa también se refiere a la adjudicación «amañada» del contrato de Bibliobús de los años 2008 y 2009 con la Concejalía de Cultura, en aquel momento dirigida por la ya fallecida María José Alcón.

Manipuladas

El yonki del dinero propició con sus grabaciones, entregadas a la Justicia por su ex suegro en el año 2014, la apertura del caso Imelsa. No obstante, durante una de las sesiones del juicio por el que ahora se enfrente a ocho años de prisión, llegó a asegurar que todo era «un montaje», y que le presionaron para «perjudicar a la mayor cantidad de gente posible».

Benavent se refería también al caso Erial, en el que se investiga a Eduardo Zaplana, y sobre el que indicó que «testificó falsamente» porque «no estaba en condiciones de declarar».

Por ello, el ex gerente de Imelsa pidió perdón. «Es verdad que he hecho mucho daño a la gente y pido perdón. Por esa estrategia, en legítima defensa para defenderme, les he puesto en evidencia. He hecho falsos testimonios sobre muchísima gente, de todo tipo, y por eso sí que pido perdón», manifestó.