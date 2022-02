La Fiscalía de la Comunidad Madrid ha respondido a Dolores Delgado que, pese a que en la región existen casos abiertos por abusos sexuales a menores, éstos no han sido cometidos por sacerdotes católicos. «No consta» que, a día de hoy, exista algún procedimiento en trámite «en relación al asunto referido», al menos en el ámbito que compete al Tribunal Superior de Justicia, informan desde la propia Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

Este lunes finalizaba el plazo de diez días que la Fiscalía General del Estado otorgó a las diferentes fiscalías superiores para recabar y aportar los datos sobre agresiones y abusos sexuales a menores de edad en instituciones religiosas. En concreto, el Ministerio Público reclamaba información sobre los procedimientos penales incoados, tanto en sede judicial como fiscal, que tuvieran por objeto el esclarecimiento de denuncias o querellas por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. El objetivo, tener una visión global de la situación.

Así, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid respondió al requerimiento el pasado viernes con un informe en el que señala que, en los que respecta al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, «no constan» procedimientos en trámite.

Otros casos

No obstante, sí figuran casos en otras fiscalías del territorio, pero que no guardarían relación con sacerdotes católicos. Es el caso, por ejemplo, de la Fiscalía Provincial de Madrid, que comunica la existencia de tres causas abiertas en otros tantos juzgados. En el primer caso se trata de un profesor de gimnasia que imparte docencia en un centro religioso pero que no es sacerdote ni religioso. El segundo se refiere a una denuncia contra un miembro de la congregación Reino de los Testigos de Jehová y en el tercero se investiga la denuncia de un ex alumno en un colegio religioso pero el denunciante ignora si el denunciado era sacerdote o seglar.

También da cuenta la Fiscalía Provincial de Madrid de dos procedimientos incoados por denuncias de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución que se encuentran ya archivados por distintos motivos.

Por su parte, la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares da cuenta de unas diligencias previas donde se investiga a un sacerdote por supuestos delitos de abuso sexual a menor de 16 años, prostitución, exhibición sexual y descubrimiento de secretos. En cuanto a la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés hay dos investigaciones abiertas. La primera a un pastor de la Iglesia Evangélica por abusos y/o agresión sexual a cuatro niñas menores de edad y la segunda a un profesor de religión por abusos sexuales a una menor de 4 años.