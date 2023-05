Feijóo sobre los candidatos de Bildu: «No pararemos de luchar hasta que renuncien los 37 restantes»

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado este martes que el Partido Popular no cesará su denuncia y su lucha «hasta que los 37 candidatos condenados por terrorismo restantes desaparezcan de las listas municipales de Bildu». El líder popular ha realizado esta afirmación en el acto de campaña que ha mantenido con los afiliados de Alcorcón, apenas dos horas después de que la formación abertzale comunicara que los siete candidatos condenados por asesinato renunciarán a sus actas en caso de ser elegidos representantes públicos el próximo 28M. «Nos comprometemos a que jamás vuelva a conformar una lista electoral un condenado por terrorismo», ha anunciado Feijóo.

Además, Alberto Núñez Feijóo ha exigido a Bildu que acuda «de inmediato» a la Junta Electoral y que deje por escrito que sus siete condenados por asesinato no tomarán posesión en caso de ser elegidos. «Deben hacerlo en las próximas horas. Deben dar su palabra y dejarlo plasmado por escrito. Es la única manera de que creamos que no se trata de un engaño más», ha instado el gallego.

«No hemos dejado de luchar contra esta indecencia. Hemos pedido, desde hace días, que el Gobierno instrumentalice la Fiscalía y la Abogacía del Estado para impedir que estos terroristas conformaran las listas. Y lo seguiremos haciendo. La renuncia de estos 7 sólo es el principio. No pararemos hasta que renuncien los 37 restantes», ha aseverado Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP ha asegurado que el paso atrás que ha dado Bildu «es toda una victoria del pueblo español y de la democracia frente ignominia. Ha ganado España y ha perdido Pedro Sánchez». «Esto demuestra que aquellos que hemos condenado esta situación indigna hemos resultado útiles para la inmensa mayoría de los españoles. Por ello, os animo a seguir luchando en esta dirección a votar por ello, por lo que es justo», ha asegurado Feijóo.

El presidente popular ha denunciado que la decisión de retirar a los siete condenados por asesinato de las listas parta de Bildu y no de una petición expresa del presidente del Gobierno. «Los 7 candidatos están dispuestos a no tomar posesión de su acta. Una decisión que parte del propio Bildu. Sánchez no se atreve a pedírselo», ha explicado Feijóo.