Alberto Núñez Feijóo mantiene viva su voluntad de presentarse a la investidura, si así lo ordena el Rey Felipe VI. Génova asegura que lo ocurrido este jueves durante la Constitución de las Cortes «no cambia nada» y confían en seguir contando con el apoyo de Vox, que ya anunció Abascal, a pesar del desencuentro por la conformación de la Mesa. El PP, tras confirmar matemáticamente que no podía lograr el control de la Cámara, optó por ocupar los cuatro puestos en la Mesa que le corresponden por el resultado electoral. Esta decisión ha dejado fuera del órgano rector del Congreso a Vox, cuyas únicas esperanzas pasaban porque el PP le cediera una de sus sillas. Tras no darse ese gesto, Vox retiró su apoyo a la candidatura de Cuca Gamarra, lo que ha dejado la mayoría popular en 139 votos: los 137 de Feijóo, uno de UPN y otro de Coalición Canaria. En el PP confían en volver a los 172 escaños que alcanzan con la adhesión de los diputados de Vox en una hipotética investidura de Feijóo.

El PP asegura que lo ocurrido este jueves en el Congreso, donde el PSOE se ha hecho con la Presidencia gracias a los apoyos independentistas, era uno de los escenarios que habían contemplado durante estos días anteriores. Con los números en la mano, para la dirección del partido, lo sucedido este jueves era el escenario «más probable, que no deseado». Por ello, Génova asegura que continuará trabajando como hasta ahora en la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El tablero resultante de la sesión constitutiva de las Cortes «no refleja nada con lo que no contáramos», aseguran fuentes populares.

La decisión de Feijóo de mantener viva la voluntad de acudir a la investidura no sólo está suscrita por los miembros de la dirección nacional del PP. Al ser consultados por OKDIARIO, varios barones populares han mostrado todo su «apoyo y respaldo» a Feijóo y a su decisión de intentar ser investido presidente del Gobierno. «No podemos transmitir nada más que todo nuestro apoyo al presidente Feijóo. Fue el ganador de las elecciones y hará bien en intentar ser investido. Está en su pleno derecho. El cierre de filas en torno al presidente es total», han asegurado varios barones territoriales a este periódico.

Distanciamiento

El Partido Popular y Vox sí contaban con la posibilidad de que, finalmente, Puigdemont otorgara su respaldo al PSOE para darle la Presidencia del Congreso a Francina Armengol. Ese no fue el momento más agridulce de la sesión para ambos partidos del centroderecha. El peor momento llegó con la confirmación del distanciamiento cuando, desde la tribuna de oradores, se escuchó el nombre de Ignacio Gil Lázaro. Esto confirmaba que Vox había decidido no apoyar la candidatura de Cuca Gamarra y usar sus 33 escaños para votarse a sí mismos. Una decisión que llegó después de que el partido conservador fuera conocedor de que el PP asumiría sus cuatro puestos en la Mesa del Congreso y que, por tanto, se quedarían fuera del órgano rector.

El PP defiende que, al no tener ninguna opción de hacerse con la Presidencia, lo más ajustado al resultado electoral era asumir las cuatro sillas, garantizándose así, según los populares, la mayor representación posible en el Parlamento. Además, relatan fuentes del partido, el hecho de no prescindir de ninguno de sus puestos a favor de Vox envía un mensaje claro. «Ningún partido podrá hablar de una uniformidad en el bloque ‘de derechas’ como se empeñan en decir algunos grupos políticos». Un movimiento que podría acercar posiciones entre el PP y el PNV, quien ha vetado a los de Abascal, pero que podría hacer presidente del Gobierno a Feijóo.

Santiago Abascal, al término de la sesión constitutiva, aseguró estar «perplejo» con el PP, después de que su formación y la de Alberto Núñez Feijóo no alcanzaran a un acuerdo para que Vox obtuviera, al menos, un puesto en la Mesa del Congreso. «Nosotros hemos ofrecido nuestro apoyo al señor Feijóo para evitar un Gobierno de destrucción nacional. Estamos algo perplejos porque no parece que impedir que la tercera fuerza política de España quede fuera del Congreso sea recuperar la normalidad democrática», señaló Abascal en declaraciones a los medios en el Congreso.

El líder de Vox ha anunciado que retomará el contacto con el PP. «Vamos a volver a hablar con el PP para entender qué es lo que quieren hacer y para ver si están de verdad dispuestos a evitar ese Gobierno de destrucción nacional y garantizar la neutralidad de las instituciones».