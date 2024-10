Feijóo se lanza contra la corrupción que rodea a Sánchez y mira a Junts y PNV: «Hay motivos para echarlo»

El PP de Alberto Núñez Feijóo prepara una ofensiva ante la corrupción de la trama Koldo y sus ramificaciones (del caso Delcy al caso Begoña Gómez) que rodea a Pedro Sánchez, al tiempo que mira de reojo a los socios del jefe del Ejecutivo y encarga a su partido que «constate» si Junts y PNV mantienen su apoyo al líder del PSOE. Así lo afirmó este sábado en conversación informal con periodistas en la recepción del Palacio Real con motivo del Doce de Octubre, donde a través de un mensaje velado también advirtió a los socios de Sánchez de que «hay motivos para echarlo», según fuentes presentes.

Preguntado en este contexto sobre si hay margen para presentar una moción de censura contra Sánchez, incidió en que primero su formación va a analizar con qué apoyos sigue contando el Gobierno, y cuáles son las reacciones de Junts o el PNV ante los escándalos del caso Koldo que apuntan a Moncloa y a Ferraz. De momento, los nacionalistas vascos están guardando silencio, remarcó Feijóo.

En cuanto a la iniciativa en sí de una moción de censura, el jefe de la oposición manifestó que «al toro hay que sacarle la muleta cuando toca, porque si no te puede dar una cornada». No obstante, Feijóo subrayó que «jamás una trama de corrupción ha estado tan cerca de Moncloa» y recordó que en 2018 cuando el PSOE presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy no había esta situación y se acababan de aprobar los Presupuestos, a diferencia de ahora.

En los mismos corrillos del Palacio Real, el propio Sánchez dijo que todavía prevé presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, «pero no opero en el vacío», reconoció, admitiendo que todavía está a la espera de que tengan lugar antes los congresos de ERC y Junts. En cuanto a si conserva el apoyo del líder de Junts, Carles Puigdemont, alegó que «la aritmética parlamentaria es la que es» y que con ella tiene que operar el Gobierno, según recogió Ep.

Por su parte, Feijóo, que afirmó que Sánchez que debería haber dado una rueda de prensa sin límite este 12-O para «explicarlo todo» en lugar de escurrir el bulto en la Fiesta Nacional, se mostró convencido de que el jefe del Ejecutivo socialcomunista aguantará todo lo posible y seguirá haciendo cesiones para contentar a sus socios. «Nunca un presidente del Gobierno ha estado tan barato como este», expresó.

A raíz de las conexiones -conocidas en los últimos días- de la trama Koldo con Sánchez, al que llamaban «El 1», Feijóo convocó para este domingo al Comité de Dirección del PP a una reunión de urgencia y extraordinaria para valorar la respuesta a estos hechos de especial «gravedad».

Triple ofensiva

La cúpula del PP abordará aquí sus próximos pasos, si bien este sábado el portavoz del partido, Borja Sémper, ya avanzó algunos aspectos de la estrategia. Sémper adelantó que los populares desplegarán una triple ofensiva -política, judicial e internacional- para «conocer toda la verdad».

La ofensiva política pasará por reforzar las labores de control al Gobierno en el Congreso y el Senado, ampliando el objeto de investigación en la comisión de la Cámara Alta. «Si el Gobierno no quiere explicaciones ante los medios de comunicación o en el Congreso de los Diputados, lo tendrá que hacer en el Senado y se sabrá toda la verdad», recalcó Sémper.

La ofensiva judicial se concreta en que el PP seguirá esta causa con profunda atención porque está personado ya en la misma en la Audiencia Nacional. Además, todavía está por verse si el ex ministro de Fomento José Luis Ábalos es finalmente imputado y si el Tribunal Supremo asume solo esta parte de la causa o lo hace con toda.

En el ámbito internacional, el PP informará a sus socios europeos y a las instituciones comunitarias de los escándalos que afectan al Gobierno de España y al PSOE y que llegan hasta Venezuela. La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, recordó el viernes que desde junio de 2018 tanto Sánchez como su entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, conocían que Delcy Rodríguez tenía prohibido estar en Europa y, por tanto, también pisar suelo español. Lo que rompe el relato de Sánchez de que el Gobierno «se percató» de estas sanciones en 2020 cunado la número dos de Nicolás Maduro iba a aterrizar en España. Fue el propio Ábalos quien avisó a Sánchez cuatro días antes de que Rodríguez llegaba a Barajas el 20 de enero de 2020.

«Nos han mentido sobre Delcy Rodríguez, nos han mentido sobre los negocios de unos y de otros. En definitiva, este Gobierno nos miente y España merece un Gobierno que no nos mienta. Los españoles merecemos un Gobierno digno. Y todo se terminará y se acabará sabiendo», sentenció Sémper.