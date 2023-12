Feijóo equipara la amnistía al golpe de Tejero: «Es la sesión más triste del Congreso desde el 23F»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha equiparado este martes la ley de amnistía con el intento de golpe de Estado de Tejero: «Es la sesión más triste y más decadente del Congreso desde la tarde del 23F» de 1981. Así lo ha hecho desde la tribuna de la Cámara baja durante su intervención en el debate de toma en consideración de la proposición de ley orgánica del PSOE que pretende perdonar a los encausados por el 1-O.

«Los españoles ya no somos iguales ante la ley», ha denunciado Feijóo ante el hemiciclo, sin la presencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ni del diputado negociador con los separatistas de Junts en Ginebra (Suiza), Santos Cerdán. La posición del PSOE la ha defendido su portavoz parlamentario, Patxi López.

El presidente del PP ha apuntado hasta siete razones para rechazar esta ley: «Es un fraude, es corrupción, es injustificable, va contra la convivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y es una humillación al pueblo español», ha remarcado.

Feijóo ha exigido al Gobierno de Sánchez que explique qué está negociando con los independentistas en el extranjero y en este contexto ha anunciado que su formación abrirá una comisión de investigación -los populares tienen mayoría absoluta en el Senado- y «no la cerraremos hasta que se haya esclarecido todo». «Si el ausente Sánchez pretende convertir a España en lo que ha convertido al Partido Socialista, que se olvide», ha advertido.

«Cambiar impunidad por poder es corrupción, degradar las instituciones para evitar la alternancia política es corrupción y permitir la corrupción es corrupción», ha criticado el líder del PP, que ha definido la amnistía como una «vergüenza nacional y un bochorno internacional».

El jefe de la oposición también ha alertado de que con esta norma «se abre la puerta» a que el Poder Ejecutivo, esto es, el Gobierno socialcomunista, pueda «borrar arbitrariamente cualquier delito», siempre que se aleguen «razones políticas al cometerlo». «Si permitimos que este Gobierno dicte que los culpables son inocentes, ¿qué le impedirá mañana decidir que los inocentes son culpables?», se ha preguntado Feijóo en relación a la amnistía.

Sobre dicha iniciativa, que permitió la investidura de Sánchez gracias a los votos de Junts, Feijóo ha dicho se trata del «primer pago de una investidura que han comprado y lo hacen a costa de los españoles y de un retroceso democrático: que la ley se aplique conforme a lo que dictan unos privilegiados y que sea el Gobierno quien imparta justicia a su conveniencia. Todo por Pedro Sánchez, todo por 7 votos», ha remachado.

«Coalición reaccionaria»

Asimismo, Feijóo ha dicho que ser progresista no supone «delinquir a cambio de votos» o que las instituciones «se rindan» a los intereses del presidente del Gobierno para «dar privilegios a políticos frente a los ciudadanos». «Eso es lo más reaccionario que hay: El PSOE preside una coalición reaccionaria», ha sentenciado.

Previamente, en una reunión con su grupo parlamentario antes del Pleno del Congreso, Feijóo trasladó a sus diputados el mensaje de que «que nadie espere de nosotros que agachemos la cabeza cuando nos estamos jugando la democracia en nuestro país».

En la intervención ante los suyos, Feijóo remarcó que «hay algo peor que darle a los delincuentes la impunidad. Y es darles la razón. Eso es lo que hace esta amnistía, y es lo que nunca aceptaremos ni el Partido Popular, ni la inmensa mayoría de españoles», subrayó.

«Si van a regalar impunidad a cambio de votos, no en nombre de España. Si van a corromperse, no en nombre de España. Y para decir que no en nombre de España, nosotros hablaremos en nombre de los millones de españoles que nos han votado. Y también en nombre de muchos millones que no lo hicieron, pero quieren una respuesta democrática, legal y moral a esta ley de amnistía. Este es nuestro papel hoy. Y lo será todas las veces que sea necesario», remarcó.

Además, en el marco de la amnistía, Feijóo aseguró el PP denunciará cualquier ataque que perpetre Sánchez contra la Constitución, defenderá la igualdad «cada vez que la pisotee el Gobierno y derribará cualquier centímetro que construya este Ejecutivo en su muro del odio contra media España», apostilló.