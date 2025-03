El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el «primer ministro más débil de la Unión Europea» y de dejar a España «en manos del separatismo antiespañol y antieuropeo». Así se ha expresado este domingo en la Calçotada de Valls (Tarragona), donde ha participado con otros dirigentes del partido.

El presidente de los populares ha recordado que «los presidentes europeos, los líderes de sus países, dan explicaciones a sus ciudadanos, comparecen en los medios de comunicación». Sin embargo, ha lamentado que Sánchez está «desautorizado» tanto «por su Gobierno» como entre «su coalición parlamentaria rota». «Esto es, pues, cómo se presenta el primer ministro español, el presidente y primer ministro más débil de la Unión Europea», ha subrayado.

Además, ha asegurado que «se ha mentido tanto y a tanta gente que ya los ciudadanos no creen a nadie», en alusión al presidente del Gobierno. «Vamos a devolver la confianza en el Gobierno», ha asegurado, para añadir: «No quiero mentir, ni he mentido nunca ni a mi pueblo ni al conjunto de los españoles. Mentir y política es lo contrario».

«La confianza no se negocia, se tiene o no se tiene, y por eso no vamos a caer en la tentación de engañar a la gente, vamos a hacer política desde la credibilidad, en la que todo ciudadano será bienvenido», ha insistido el líder del PP.

Cataluña con «menos autonomía»

Desde Cataluña, Feijóo ha subrayado que la comunidad «nunca ha tenido menos autonomía». «El presidente de la Generalitat tiene que estar atento de lo que se diga en Waterloo y de lo que se firme en Madrid», ha subrayado.

Por otro lado, el líder del PP ha afeado al Gobierno la forma en la que está afrontando la política de defensa. Feijóo se pregunta cómo va a «tomarse en serio» al Ejecutivo si va a hablar «con el primer partido de España, 20 o 30 minutos en el Palacio de la Moncloa». Y se queja que le den «el mismo trato que al resto de partidos que no suponen ni el 1% de representación, incluido Bildu».

«Sánchez está asumiendo en nombre de España compromisos sin tener presupuestos, sin tener consenso dentro de su propio gobierno, con una coalición parlamentaria rota, sin hablar con el primer partido de España y sin dar explicaciones y pedir autorización al Congreso», ha dicho el dirigente popular.

Por otra parte, el ex presidente de la Xunta de Galicia también ha criticado lo que considera que «su debilidad enfermiza por el poder» así como «su debilidad de principios».

Viaje en AVE a Tarragona

Feijóo se ha trasladado en AVE a Tarragona para un acto al que ha asistido este domingo junto a otros líderes del PP mientras que Sánchez ha utilizado un jet privado para ir a Santiago de Compostela. Todo ello a pesar de que existen varios AVE directos y cerca de una veintena de vuelos regulares que conectan la ciudad gallega con la capital de España.

El que fuera jefe del Ejecutivo gallego compartió la Calçotada de Valls con el presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el presidente del PP de Tarragona, Mario García.