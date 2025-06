El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, han mantenido este miércoles un «encuentro informal» con motivo del final del periodo de sesiones. Según fuentes del equipo de Feijóo, han conversado sobre el contexto internacional y el toque de atención de la OTAN al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el aumento del gasto en defensa; también sobre la presunta trama corrupta que afecta al Gobierno y al PSOE.

Un «encuentro informal» pero lleno de una gran carga simbólica. En el PP sostienen que, lejos de otro tipo de interpretaciones, su reunión se enmarca dentro de la normalidad parlamentaria a la que acostumbran las distintas formaciones con representación en el Congreso de los Diputados.

Según fuentes del PP, el encuentro que ha tenido lugar en el despacho de Feijóo ubicado en la primera planta de la Cámara Baja, ha sido «cordial» y «respetuoso», y eso insisten, a pensar de la «lógica discrepancia» que hay entre ambos partidos.

Feijóo y Abascal lo cierto es que no mantenían un encuentro privado desde el año 2023 para analizar los resultados de las elecciones generales que dieron la victoria a los populares y estudiar la situación del país. Cabe recordar no obstante que la suma de ambos partidos no fue suficiente para garantizar un gobierno liderado por el PP.

Desde la formación de Abascal han confirmado también el encuentro. Según Vox, reunión mantenida en los mismos términos de «cordialidad» que han expresado desde el PP. «Santiago Abascal dice lo mismo en público que en privado», señalan desde el entorno del líder de Vox despejando así las dudas de que hayan tratado asuntos ajenos a lo que fuentes de ambos grupos han expresado.

En los pasillos de la Cámara Baja que este miércoles ha acogido la última sesión de control al Gobierno de la etapa ordinaria, y que de nuevo ha contado con la ausencia del presidente Sánchez de viaje en La Haya para acudir a la cumbre de la OTAN, nadie se ha atrevido aventurar ni dar más detalles del encuentro entre Feijóo y Abascal.

Vox, por la moción de censura

Desde que el jefe del principal partido de la oposición se hubiese ofrecido a liderar una moción de censura si los socios del Ejecutivo la apoyaban, sólo Vox había manifestado su intención de arropar al PP. Sin embargo, tres semanas más tarde de expresar su apoyo a Feijóo, no se había producido ningún tipo de diálogo entre ambas formaciones.

Los de Abascal llevan semanas pidiendo al PP que haga frente al Gobierno de Sánchez con su medida, pero lo cierto es que en el entorno de Feijóo por ahora la descartan por el hecho de que sin apoyos se convertiría en un «balón de oxígeno» para mantener a Sánchez en La Moncloa.