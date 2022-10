El ex presidente de la ONCE y Telecinco Miguel Durán quiere hacerse con el control de la abogacía madrileña

Miguel Durán, ex director general de la ONCE, ex presidente de Telecinco y actual socio director de Durán & Durán Abogados ha presentado sorpresivamente su candidatura a decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en las elecciones que el colegio profesional más grande de Europa, con más de 75.000 miembros y 30 millones de euros de presupuesto, celebrará el próximo 20 de diciembre.

Durán, quien fue un personaje mediático de gran proyección en los años 90, estará acompañado como segundo en su candidatura por otro perfil muy vinculado a la comunicación: el abogado, presidente de Distrito TV y autor de Cuando éramos invencibles, Jesús Ángel Rojo.

Según adelanta Confilegal, acompañarán a Durán y Rojo en la candidatura a la Junta de Gobierno del ICAM el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo- que ya fue miembro del equipo directivo del Colegio durante el mandato de Sonia Gumpert-, del especialista en Derecho Público Santiago Milans del Bosch, ex juez y fiscal, antiguo socio de Cuatrecasas y actual socio director de Milans del Bosch Abogados, de José Javier Polo, también proveniente de la carrera fiscal- donde llegó a ser coordinador de la Fiscalía de la Audiencia Nacional- y actual socio de GVA y de Adolfo Prego, magistrado en excedencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda) y actual director de Adolfo Prego Abogados.

En una carta abierta publicada hace unos días, Miguel Durán exponía los ejes de lo que, a la postre, va a ser su programa electoral para alcanzar el gobierno de la abogacía madrileña.

Señala en esta epístola el ex director de la ONCE, que «asistimos desde hace ya décadas al “circo” del reparto político del Poder Judicial entre los Partidos mayoritarios y (…) que yo sepa y salvo que se me haya escapado algo, nuestros representantes han venido estando mudos ante esta infamia política que consiste en el mayor supuesto de tráfico de influencias perpetrado en nuestra Bendita España: políticos que nombran los miembros del CGPJ y, luego, miembros del CGPJ que nombran magistrados y jueces, muchas veces por mera afinidad o amiguismo».

Pregunta Duran en su carta abierta a los abogados de Madrid, si estarían dispuestos «a promover “un plante” de la profesión» para promover un cambio en la Administración de Justicia», amén de asegurar que «los colegios viven del “dolce far niente”, esto es, de la acomodación, del conformismo con lo que hay».

También se pregunta en su carta si los magistrados del Tribunal Constitucional están allí » sin dar golpe» y acusa a los demás candidatos de presentarse a las elecciones «buscando el poder» y no «el beneficio de los colegiados».

Miguel Durán fue imputado por en 1998 por un presunto delito fiscal y de apropiación indebida durante su mandato al frente de Telecinco del que fue posteriormente absuelto por la Audiencia Nacional.

Militante del comunista Partido Socialista ​Unificado de Cataluña (PSUC) en su juventud, posteriormente ingresó en Unión Democrática de Cataluña y encabezó la lista de la coalición que encabezaba Ciudadanos en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, sin obtener escaño.

El candidato de Ahora Abogacía Juan Gonzalo Ospina ha manifestado al conocer la candidatura de Durán dar «la bienvenida» a todas los que quieran participar en el proceso electoral y que espera «un proceso electoral limpio y transparente».