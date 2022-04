Álvaro Piqueras es un joven que ha pasado más de un año en EDATV, y una de las personas que más sabe lo que supone trabajar con Javier Negre: ha sufrido distintos ataques de ansiedad e incluso asegura tener un trauma por la presión del director de esta pseudotelevisión.

“Yo ganaba 530 euros pero trabajaba todos los días, a todas horas, a lo mejor terminaba a las doce de la noche y a las dos de la mañana Negre me estaba escribiendo para subir un vídeo, o para publicar algo en Twitter”, relata Piqueras. Jaime del Campo, otro ex empleado de EDATV, cuenta cómo fue la primera reacción de Negre tras cubrir un evento: “Nos dijo que esa mujer (la entrevistada) no vale para nada, que eso es una puta mierda, y ya la continuación de la llamada fue que éramos gilipollas, que éramos unos flojos, que qué puta mierda de periodismo”.

“Él sabe perfectamente a por quién ir. Porque con otras personas sabe que no puede con ellas. Y él sabe que está la gente débil, la gente a por la que va”, continúa Piqueras, que subraya que en el año y tres meses que pasó en EDATV vivió “faltas de respeto continuas, humillaciones e incluso explotación”, por parte de Negre.

“EDATV se puso en contacto conmigo por Instagram y me dijo que si quería colaborar. Me dijeron que serían dos o tres horas al día. Gratis. No me dijeron nada de dinero ni nada. Solamente colaborar”, continúa Piqueras, que afirma que al principio estuvo “cuatro meses sin cobrar”, en los que “me tiraba desde las nueve de la mañana hasta las doce de la noche”. “Prácticamente sin comer con mis padres, sin cenar con mis padres… Encerrado en mi habitación, subiendo vídeos hasta las doce… Y cortaba, porque no podía más delante del ordenador y delante del móvil, y a las dos de la mañana me volvía a pedir otro vídeo. Y yo decía: ‘Esto no puede ser’. Y al día siguiente otra vez. Madrugar para lo mismo. O sea, llegaba ya un momento en el que no podía más. Ya acababas derrotado”, relata el joven.

Ataques de ansiedad

“Me han dado ataques de ansiedad. He estado dos veces mal. Y ahora que lo recuerdo, se me pone mal cuerpo. Yo creo que he cogido hasta trauma. Es algo horrible”, explica Piqueras, que describe así el trabajo en la oficina, situada en la Plaza de las Cortes de Madrid: “Cuando le veía guardaba el tipo, pero había momentos en los que tenía que salir de la oficina porque no aguantaba la presión que se vivía ahí. En la oficina trabajaba incómodo por saber si tendría la presencia de este hombre. Y a ver con qué canción venía ese día. Si venía bien, si venía mal… Y cuando te venía mal tenías ganas de salir porque no lo aguantabas, era imposible”.

Falso autónomo

“Después de los cuatro meses gratis me ofreció llevar el tema de la programación y de redes, y me dijo que me pagaba tanto solamente por llevar eso. Y sólo por las tardes. Pero eso duró una semana. A la semana siguiente ya me empezó a meter por la mañana, por la tarde, por la noche… Cobrando lo mismo (500 euros) y llevando el departamento de redes”, continúa Piqueras, que explica que, pese a todo, decide continuar “porque necesitaba el dinero y quería trabajar”, recuerda.

“Las críticas a Javier Negre por parte de sus trabajadores se escuchan todos los días a todas horas. No había ni un comentario bueno”, sentencia el joven extrabajador de Negre. Algo, que secunda Del Campo: “Yo tampoco escuché nada bueno, todo malo. Me dijeron que las faltas de respeto eran muy habituales”.

“De verdad, lo estoy recordando y es que me pongo mal. Era una presión constante. Te levantabas por la mañana diciendo: ‘¿Qué me va a pasar hoy?’. Es una explotación en toda regla”, concluye Piqueras, que recuerda, por último, que había más falsos autónomos: “Él no quería pagar a nadie. Él se quería ahorrar todo lo posible. Él tira de jóvenes porque al final los jóvenes son los que menos experiencia tienen y a los que más se les puede chulear”.