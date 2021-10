Alberto Rodríguez ya no es diputado por Podemos después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hiciera cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenaba por agredir a un policía en el año 2014. Tras varios días de incertidumbre sobre si Rodríguez iba o no a acatar una sentencia que lo condenaba a un mes y medio de cárcel y lo inhabilitaba para seguir ostentando su cargo público como diputado. Sin embargo, este no ha sido el primer asunto judicial relacionado con broncas contra la Policía protagonizado por Rodríguez. En 2006 se enfrentó a los agentes locales de La Laguna, en Tenerife. El vídeo de la bronca muestra a un Rodríguez que se encaró de forma muy violenta con los policías tinerfeños.

El vídeo dura poco menos de 50 segundos, pero son más que suficientes para ver a un jovencísimo Alberto Rodríguez, que en aquella época rondaría los 25 años, encararse con un grupo de agentes de policías de Tenerife, su tierra natal. Era el 25 de diciembre de 2006 y la Policía Local de La Laguna llevaba a cabo un dispositivo contra el consumo de drogas y alcohol en la vía pública. Una cámara de seguridad de la propia Policía grabó gran parte del incidente, grabación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Nada más arrancar la secuencia se identifica sin la menor dificultad a Alberto Rodríguez, que tanto por su estatura como por su peinado es fácilmente reconocible durante toda la escena. Pero es que además de su aspecto, su comportamiento lo hace destacar también entre el resto, porque mientras el resto de las personas que hay en la calle además de los policías, unos 50 jóvenes, se encuentran relativamente tranquilos, una pequeña minoría, encabezada por Rodríguez, reta a base de empujones y gritos a los agentes policiales.

Hostigamiento a los policías

De hecho, el vídeo al que ha tenido acceso este periódico sirve para equilibrar la balanza entre lo que declararon los policías en su día y lo que defendió Alberto Rodríguez. Los agentes aseguraron que en el transcurso del dispositivo Rodríguez y otra persona, plenamente identificada, sometieron a los policías a un “hostigamiento” durante el tiempo que duró el operativo policial. Pero es que los agentes aseguraron que Rodríguez y la otra persona se dedicaron a caldear el ambiente lo que supuso que los policías acabaran siendo increpados mientras les arrojaban botellas, vasos y todo tipo de objetos.

Rodríguez sin embargo ofreció una versión bastante más naif de los hechos. Según él “en ningún caso” insultó a los agentes y de hecho llegó a mantener que se le detuvo mientras hablaba por teléfono con unos amigos para contarles lo que había pasado. Añadió además que su hermano perdió la visión de un ojo como consecuencia de la agresión de uno de los agentes. Sólo hay que revisar el vídeo para decantarse por una de las dos versiones, así que lo que toca es preguntarse por qué con todos estos elementos Rodríguez no fue condenado por estos hechos.

La causa judicial arrancó en el año 2007, pero estuvo literalmente detenida durante tres años. No llegó una primera sentencia penal hasta el año 2014. Un juzgado de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife dictó un fallo por conformidad ese año que afectó a dos de los detenidos en la trifulca, pero dejó pendiente de juicio la causa contra otras dos personas, entre las que se encontraba Alberto Rodríguez.

Para cuando se llegó a las fechas del juicio Rodríguez ya era diputado por Podemos, así que la causa fue trasladada al Tribunal Supremo por el aforamiento del investigado. ¿Eso significa que el Tribunal Supremo absolvió a Rodríguez? No exactamente. En el mes de junio de 2018 el Supremo accedió a archivar la causa contra Rodríguez, pero dejó muy claros los motivos por los que lo hacía “con indiferencia de que al investigado le sean atribuibles los hechos denunciados”.

Que la Fiscalía se adhiriera a la petición de archivo de Rodríguez, que hubieran pasado 12 años desde la fecha de los hechos y que la causa hubiera estado incomprensiblemente detenida durante tres años en Canarias llevó al tribunal a decidir que la responsabilidad penal de Rodríguez “se habría extinguido”. Así fue como el ex diputado de Podemos salió indemne de otra de sus broncas con la Policía que a la luz del vídeo de la misma permite intuir sus reacciones en determinadas situaciones frente a gente uniformada.