La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha hablado este domingo con OKDIARIO en la manifestación en Colón contra la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas y en defensa de la unidad de España. «Estoy aquí porque formo parte de una asociación, Pie en pared, dedicada a dar la batalla cultural. A decir que no a todo lo que quiere imponer la izquierda», ha declarado.

«Qué vergüenza decir que por España va a romper España. Ya han dicho que la amnistía es el primera paso, lo que quieren es el referéndum de autodeterminanción, por tanto lo que quiere Sánchez es hacer exactamente lo contrario que lo que dice nuestra ley de leyes, que es la concordia y la del consenso», ha dicho Aguirre, que considera «una inmoralidad citar a España» para defender la amnistía.

Respecto a todos los integrantes del PSOE que aplauden al presidente del Gobierno en funciones en cada felonía y cambio de opinión, Aguirre señala que «la gente del comité federal tiene que llevar el sueldo a su familia y tiene que comer y no puede decir siempre lo que piensa». De hecho, muchas voces se alzan para buscar socialistas decentes que se enfrenten a Sánchez, pero como ha apuntillado Aguirre, también tiene que llevar un plato a la mesa.

«Tiene el Legislativo, tiene el Tribunal Constitucional, quiere tomar el Judicial y tiene muy bien subvencionados a los medios de comunicación. Por ello, se comprende cuando ha dicho eso de que él representa a España, a toda España. El último que lo dijo yo creo que fue Luis XIV, pero aquí estamos en una democracia liberal y creo en la división de poderes», ha afirmado Aguirre durante la manifestación

La ex presidenta madrileña ha apostillado que participar en la manifestación, cuyo lema es «¡Contra la amnistía y el golpe de Sánchez!», sirve para dejar claro que «hay que luchar para que España no se pliegue y no acepte el chantaje de quienes quieren romperla». Y ha enumerado a toda la banda de Sánchez: «Enemigos de España, independentistas, filoterroristas, comunistas y todos estos que están apoyando a Sánchez y un prófugo de la justicia, que es el que está imponiendo sus puntos de vista», ha definido.

En este sentido, considera que los «españoles de bien» tienen que luchar en contra de todo eso.

Manifestación en Colón

Desafiando al frío otoñal de la capital, con un cielo cubierto y cenizo que amenazaba lluvia, decenas de miles de españoles han acudido a la llamada de Denaes (Defensa de la Nación Española) y otro medio centenar de plataformas cívicas para lanzar un nuevo mensaje contundente al Gobierno contra la amnistía.

«Golpistas protegidos, españoles abandonados», «¡Amnistía no, Sánchez traidor!» rezaban algunas de las pancartas que se podía ver en la plaza de Colón desde las once de la mañana de este domingo. La hora a la que la zona ha comenzado a abarrotarse de manifestantes provistos en su mayoría de banderas de España.