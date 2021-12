La masiva manifestación de agentes de Policía que se produjo en Madrid contra el anuncio de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana fue un gesto de unidad policial sin precedentes. Decenas de miles de agentes de la ley nacionales, autonómicos y locales marcharon juntos contra una reforma defendida por el mismo ministro del Interior que años atrás como juez respaldó justo lo que ahora quiere enmendar. Lo que le faltaba a esta salsa era la aparición de “la izquierda abertzale con uniforme y placa”. Así definen las fuentes policiales consultadas por OKDIARIO al sindicato de ertzainas EAE que acusa al resto de sus compañeros de “alinearse con la ultraderecha”.

«Estos siempre aparecen para lo mismo: dividir, hacer ruido y politizar una situación que es estrictamente profesional». Quien dice estas palabras lleva el mismo uniforme que los ertzainas separatistas que componen el sindicato EAE y que en las últimas horas han promovido un ataque frontal contra sus propios compañeros de la Policía autónoma vasca que sí decidieron unirse a los policías de toda España que se manifestaron en Madrid el pasado 27 de noviembre.

Cuando todo el colectivo policial del país se lanzó a la calle contra una reforma que claramente recortará la seguridad jurídica e incluso personal de los policías españoles, el sindicato Ertzain Abertzaleen Elkartea se descuelga afirmando que «estos últimos días hemos visto en los medios de comunicación numerosas movilizaciones y manifestaciones en contra de la derogación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. No podemos permanecer impasibles ante una cuestión que afecta directamente a la sociedad vasca en general y a la Ertzaintza en particular”.

Pero la objeción de este grupo minoritario pero muy ruidoso de ertzainas no emana precisamente de una motivación profesional o de una preocupación social. Este grupo de ertzainas abertzales critican las manifestaciones en Madrid desde un prisma estrictamente político, del que todos los cuerpos policiales han querido escapar estos días, menos este grupo que no es precisamente bien valorado por el colectivo de policías vascos. “Esto no va de colores políticos, pero de esta gente nos lo esperamos todo. Son más abertzales que policías y muchos de ellos ocupan puestos a dedo en un momento inédito en el que el Gobierno Vasco acaba de pactar presupuestos con EH-Bildu. Hacen lo único que saben hacer”, explican fuentes de la Policía vasca.

«La patria vasca»

Y es que escuchando lo que defiende EAE es más que comprensible el malestar de sus compañeros moderados. Asegura esta asociación que «no podemos aceptar que la oposición al cambio o derogación de la ley manifestada por dirigentes de algunos sindicatos de la Ertzaina, así como la presencia de ertzainas en las manifestaciones contra la derogación de la misma, junto con miembros de la ultraderecha española, pueda hacer pensar a una parte de la sociedad vasca que ese es el sentir de los hombres y mujeres que forman la Ertzaintza. Nada más lejos de la realidad». O nada más cerca, porque esta proclama emana de un sindicato cuya representatividad en el cuerpo es calificada por sus propios compañeros como «casi residual».

Esta organización, que defiende abiertamente el separatismo vasco y la expulsión inmediata de los cuerpos policiales nacionales de lo que ellos califican como «la patria vasca», hace una lectura torticera de los motivos que llevaron a manifestarse a decenas de miles de policías en Madrid: la protección de su imagen durante sus intervenciones, el respeto a la presunción de veracidad de sus atestados o los plazos de detención de un sospechoso son argumentos alejados de la Política que se defendieron en la manifestación policial. Pues bien, desde EAE lo ven a su manera.

«Las manifestaciones que se han celebrado son políticas y ligadas a una ideología de extrema derecha y la Ertzaina no puede ni debe estar al lado de ideologías extremas», dicen los que abogan por el separatismo vasco y añaden «ni puede ni debe dar la impresión de que se manifiestan para defender sus derechos atacando los derechos de la sociedad». Según esta agrupación de agentes abertzales «reivindicamos que los y las ertzainas debemos mantenernos al margen de políticas de extrema derecha».

A estas acusaciones contra el resto de sus compañeros los ertzainas que acudieron por cientos a Madrid no desean responder públicamente «porque eso es entrar en lo que ellos están buscando», pero sí quieren recordar algo a los ciudadanos del País Vasco a los que EAE tanto menciona en sus acusaciones contra sus propios compañeros. Nada más nacer EAE manifestó que llegaban para denunciar y perseguir «actitudes o manifestaciones contrarias al buen hacer de la Ertzaintza, así como las que demuestren desarraigo con los principios y valores de la Institución». Lo curioso es que a quién denunciar y a quién no lo deciden ellos.